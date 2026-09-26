Родри защити Манчестър Сити: Никой не може да ни отнеме постигнатото

Родри защити Манчестър Сити и заяви, че никой не може да отнеме успехите, постигнати от футболистите и служителите на клуба през последните години.

Испанският полузащитник, който напусна „Етихад“ през лятото, коментира информациите, че английският клуб е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига.

Родри говори по темата на пресконференция преди двубоя между Испания и Англия от Лигата на нациите в Лондон.

„Сблъсквали сме се с нещо подобно през 2020 година. Обвинението беше различно, но процесът бе сходен. Тогава първоначално също бяхме признати за виновни, но вярвахме на клуба и в невинността, която той защитаваше. В крайна сметка бяхме оправдани“, заяви полузащитникът на Барселона.

Той направи препратка към двегодишното наказание за участие в европейските клубни турнири, което УЕФА наложи на Манчестър Сити. Впоследствие санкцията бе отменена след обжалване пред Спортния арбитражен съд.

„Вярвам в съдебната система и продължавам да вярвам в невинността на клуба“, добави испанският национал.

Родри призна, че постоянните разговори около финансовите дела на Манчестър Сити са неприятни за футболистите, но подчерта, че те не могат да обезценят положените усилия.

„За нас, играчите, нещата изглеждат по различен начин, отколкото за хората отвън. Разбирам всички мнения, защото темата е много актуална. Ние обаче винаги сме се опитвали да мислим позитивно“, каза той.

Полузащитникът подчерта, че зад успехите на Сити стои работата на целия клуб, а не само на футболистите и Пеп Гуардиола.

„Когато всеки ден си част от този клуб, виждаш хората, които са работили усилено през всички тези години. Не говоря само за Пеп и играчите, а за цялата структура - от собствениците до служителите, които полагат усилия ежедневно“, обясни Родри.

„Никой не може да ни отнеме това, което постигнахме. То не се купува с пари, а се печели с усилия, партньорство и с това да бъдем рамо до рамо всеки ден“, категоричен бе испанецът.

Родри припомни и успехите на Манчестър Сити на „Уембли“, като заяви, че всички отличия на отбора са били напълно заслужени.