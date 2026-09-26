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Вигенин: България трябва да търси свой подход към войната в Украйна

Вигенин: България трябва да търси свой подход към войната в Украйна
БТА

„Ние няма да бъдем в състояние да развием този по-различен подход, който разви Йотова в ООН, ако се изолираме от ЕС“, посочи евродепутатът

Спорът около позицията на България за Украйна по време на сесията на Общото събрание на ООН е излишен и е свързан с предизборната кампания. Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Според него фокусът не трябва да пада върху конкретната декларация, а върху възможностите пред България да отстоява собствен подход към войната в Украйна, като същевременно остава част от общата европейска политика.

„Темата за един различен подход беше много ясно и прозрачно развита от Илияна Йотова. Мисля, че върху това трябва да говорим. Какво различно можем да направим, а не какво има в декларацията“, заяви Вигенин.

По думите му България не би трябвало да се дистанцира от общата позиция на ЕС, тъй като това би ограничило възможността ѝ да предлага и отстоява собствени решения.

„Ние няма да бъдем в състояние да развием този по-различен подход, който разви Йотова в ООН, ако се изолираме от ЕС“, посочи евродепутатът.

Според Вигенин реакциите около декларацията са били провокирани до голяма степен от предизборната ситуация.

„Ако не бяхме в предизборна кампания, нямаше да има подобни реакции“, каза той.

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