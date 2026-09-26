Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

Волейболистите на Финландия постигнаха исторически успех на Европейското първенство за мъже.

Възпитаниците на Оли Кунари победиха Словения с 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) в двубоя за третото място в Милано и спечелиха бронзовите медали.

Това е първо отличие за Финландия от европейско първенство и първи медал за страната от голям международен шампионат.

Финландците започнаха по-силно и поведоха с 9:6 в първия гейм. Словения успя да изравни при 15:15, но блокадата на „Суоми“ отново даде предимство на скандинавците.

Отборът на Фабио Соли направи серия от четири поредни точки и стигна до 21:21. Финландия обаче запази спокойствие в решаващите разигравания. Петери Тиинисма осигури геймбол с единична блокада, а атака в аут на Клемен Чебул сложи край на частта при 25:23.

Словения поведе с 5:3 във втория гейм, но финландците бързо обърнаха развоя. Блокадата им отново започна да работи отлично, а Ноа Мартила и Вейка Линдквист поведоха отбора в атака.

„Суоми“ отвори аванс от пет точки при 15:10 и не позволи на съперника да се върне. Линдквист бе почти неудържим в края, а Финландия спечели частта с 25:20 и се доближи само на гейм от историческия медал.

Третата част бе най-оспорваната в срещата. Двата отбора многократно разменяха водачеството, а Словения стигна до геймбол при 24:23.

Грешка от сервис на Ник Муянович върна Финландия в битката. Последваха няколко пропуснати мачбола за скандинавците, преди Лука Мартила да осигури нова възможност при 28:27.

В последното разиграване Ноа Мартила използва словенската блокада и донесе победната точка за 29:27. Финландските волейболисти отпразнуваха историческия бронзов медал, докато Словения остана извън почетната стълбичка.