Новини
Търси
Подкаст
Общество

Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие

Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие
ТАРАЛЕЖ

Не само у нас, но и в цяла Европа, казусът със сигурността на дамите по улиците, а и у дома, става "гореща" тема

Статистиката за жени, станали жертва на насилие, включително домашно, както у нас, така и в цяла Европа, е стряскаща. Но не трябва да продължаваме да говорим за статистика, а за съдби, за човешки истории и за това как да се прекъсне ужасяващата тенденция. "Нито една повече" не е просто слоган, а мисия.

Затова и темата за самозащитата при жени става все по-актуална и по-необходима. Но самозащита не просто във физическия смисъл на думата, а в идеологията зад нея. Превенция, деескалация, избягване на сблъсък...но ако се наложи, дамите да бъдат готови и да отвърнат на далеч по-силния от тях "силен" пол.

В тази идеология вярва и основателят на академията Sami Academy Sofia - австриецът Антон Дайк, който от години живее у нас.

"Целта ни е повече жени да знаят базисните техники за самозащита и да знаят как да деескалират рискова ситуация и как да се предпазят от опасна ситуация. В повечето случаи превенцията и деескалацията са достатъчни, за да не се стигне до конфликт, в който човек трябва да започне да се бие", заяви пред Таралеж Дайк.

Основната цел е жените да могат навреме да разпознават потенциална опасност, да поставят ясни граници и да реагират адекватно в ситуации на заплаха или насилие.

"Дойдох на обучение по самозащита, не защото се чувствам застрашена, а защото човек никога не знае какво и кога може да му се случи", заяви пред екипа ни една от участничките в обучение по самозащита.

Данните от статистиката в ЕС сочат, че превенцията и ранното разпознаване на риска – наблюдение на средата, оценка на поведението на друг човек, вербално поставяне на граници и категорична комуникация, са онези фактори, които действат възпиращо.

Агресията е болест, от която обществото ни страда, а тя е заразна. Как да избегнем насилието сред деца? Как да покажем, че физическата саморазправа не е решение? Как да се "излекуваме"? За тези решения на помощ идват именно и специалисти по самозащита и превенция.

"Важно за мен е да се изгради самочувствие, че можеш да се защитиш, ако нещо такова ти се случи. Да имаш увереност и знание, че можеш да реагираш в такава ситуация. Да няма страх, а мисъл и трезви решения в такъв момент", споделя друга от дамите на обучението.

Още по темата

Д-р Благородна Макева: Деца, израснали в среда с домашно насилие, често стават или жертви или насилници

Д-р Благородна Макева: Деца, израснали в среда с домашно насилие, често стават или жертви или насилници

Криминалният психолог Даниел Генков пред Таралеж: Да не превръщаме страха от педофили в оправдание за тълпата, която иска сама да раздава правосъдие

Криминалният психолог Даниел Генков пред Таралеж: Да не превръщаме страха от педофили в оправдание за тълпата, която иска сама да раздава правосъдие

"Агресията е групов феномен": Психолози стартират работа с учители с цел превенция на насилието в училищата

"Агресията е групов феномен": Психолози стартират работа с учители с цел превенция на насилието в училищата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Диана Русинова: Асфалтът няма да се смени сам, а кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания

Диана Русинова: Асфалтът няма да се смени сам, а кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания

Атанаска Дишева: Сигналът на Сарафов срещу правосъдния министър е подаден до некомпетентни институции

Атанаска Дишева: Сигналът на Сарафов срещу правосъдния министър е подаден до некомпетентни институции

Водещи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата се измерва по начина, по който поправяме след сблъсъка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата се измерва по начина, по който поправяме след сблъсъка

  • Преди 11 минути
Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

  • Преди 14 минути
Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

  • Преди 25 минути
Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

  • Преди 1 час
На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

  • Преди 1 час
„Под прикритие“ се завръща след 10 години пауза: Джаро и Иво Андонов отново оживяват на екрана

„Под прикритие“ се завръща след 10 години пауза: Джаро и Иво Андонов отново оживяват на екрана

  • Преди 1 час
Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

Финландия написа история с първи медал от голямо първенство

  • Преди 2 часа
Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

  • Преди 2 часа
Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие

Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие

  • Преди 2 часа
На живо: Равенство на полувремето между България и Люксембург

На живо: Равенство на полувремето между България и Люксембург

  • Преди 2 часа
Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

  • Преди 2 часа
На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

  • Преди 2 часа
Вигенин: България трябва да търси свой подход към войната в Украйна

Вигенин: България трябва да търси свой подход към войната в Украйна

  • Преди 2 часа
Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Километрични опашки от тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

  • Преди 2 часа
На Живо: Асен Чандъров извежда България напред

На Живо: Асен Чандъров извежда България напред

  • Преди 2 часа