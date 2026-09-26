Превенция, деескалация, самозащита: Жените в свят на нарастващо насилие

Статистиката за жени, станали жертва на насилие, включително домашно, както у нас, така и в цяла Европа, е стряскаща. Но не трябва да продължаваме да говорим за статистика, а за съдби, за човешки истории и за това как да се прекъсне ужасяващата тенденция. "Нито една повече" не е просто слоган, а мисия.

Затова и темата за самозащитата при жени става все по-актуална и по-необходима. Но самозащита не просто във физическия смисъл на думата, а в идеологията зад нея. Превенция, деескалация, избягване на сблъсък...но ако се наложи, дамите да бъдат готови и да отвърнат на далеч по-силния от тях "силен" пол.

В тази идеология вярва и основателят на академията Sami Academy Sofia - австриецът Антон Дайк, който от години живее у нас.

"Целта ни е повече жени да знаят базисните техники за самозащита и да знаят как да деескалират рискова ситуация и как да се предпазят от опасна ситуация. В повечето случаи превенцията и деескалацията са достатъчни, за да не се стигне до конфликт, в който човек трябва да започне да се бие", заяви пред Таралеж Дайк.

Основната цел е жените да могат навреме да разпознават потенциална опасност, да поставят ясни граници и да реагират адекватно в ситуации на заплаха или насилие.

"Дойдох на обучение по самозащита, не защото се чувствам застрашена, а защото човек никога не знае какво и кога може да му се случи", заяви пред екипа ни една от участничките в обучение по самозащита.

Данните от статистиката в ЕС сочат, че превенцията и ранното разпознаване на риска – наблюдение на средата, оценка на поведението на друг човек, вербално поставяне на граници и категорична комуникация, са онези фактори, които действат възпиращо.

Агресията е болест, от която обществото ни страда, а тя е заразна. Как да избегнем насилието сред деца? Как да покажем, че физическата саморазправа не е решение? Как да се "излекуваме"? За тези решения на помощ идват именно и специалисти по самозащита и превенция.

"Важно за мен е да се изгради самочувствие, че можеш да се защитиш, ако нещо такова ти се случи. Да имаш увереност и знание, че можеш да реагираш в такава ситуация. Да няма страх, а мисъл и трезви решения в такъв момент", споделя друга от дамите на обучението.