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На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив

На Живо: Люксембург изравнява резултата в Пловдив
БТА

Барейро се разписа за гостите

България посреща Люксембург в първия си мач от новото издание на Лигата на нациите. Срещата на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив започва в 19:00 часа.

Националният отбор влиза в двубоя с отлична статистика срещу съперника. В досегашните 17 срещи България няма загуба, като е записала 14 победи и три равенства.

На Живо: Равенство на полувремето между България и Люкембург

Мачът започна равностойно с няколко нарушения и от двата отбора.

След центриране на Русев от пряк свободен удар Кристиан Димитров стреля с глава, но вратарят на Люксембург улови топката.

Последваха няколко атаки на гостите, но ударите не намериха мрежата на българската врата.

Синани извърши непозволен удар в главата на Иван Турицов, който доведе до фал, но без картон.

Здравко Димитров направи добър пробив по левия фланг, достигайки до наказателното поле, където стреля, но Антони Морис беше на правилното място.

Люксембург получи страхотна възможност след нарушение на българската защита близо до наказателното си поле. Изпълнението на удара обаче беше отклонено от стената.

След невероятно организирана атака от страна на българите, топката стигна до Здравко Димитров, който подаде на Велковски, а той пусна топката перфектно за Чандъров, който откри резултата.

Няколко минути по-късно Здравко Димитров бе фаулиран на границата на наказателното поле, което даде още един шанс на "лъвовете", но не последва нищо по-опасно.

Емил Ценов също си заслужи жълт картон.

Люксембург атакува през центъра на терена, което доведе до грешка на Димитров, която Барейро използва, за да направи резултата 1:1.

През следващите минути и двата отбора продължиха да атакуват, но играта бе предимно в половината на Люкембург.

Секунди преди края на първата част играч на Люкембург също получи картон.

БЪЛГАРИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ 1:1

Стартов състав на България: Даниел Наумов, Димитър Велковски, Теодор Иванов, Кристиан Димитров (капитан), Иван Турицов, Асен Чандъров, Илия Груев, Емил Ценов, Здравко Димитров, Лукас Петков, Георги Русев.

Резерви: 12. Димитър Митов, 23. Алекс Божев, 2. Йоан Стоянов, 3. Андреа Христов, 7. Петко Панайотов, 8. Андриан Краев, 9. Станислав Иванов, 13. Стефан Велков, 16. Марин Петков, 17. Мартин Минчев, 18. Кристиян Балов, 22. Кристиян Стоянов

Селекционер: Александър Димитров.

Стартов състав на Люксембург: Антони Морис, Лаурент Янс, Енес Махмутович, Дирк Карлсон, Флориан Бонхент, Леандро Барейро, Томас Морейра, Венсан Тил, Данел Синани, Айман Дардари, Хамза Кадамани.

Резерви: 12. Тиаго Перейра, 23. Лукас Фокс, 2. Елдин Джогович, 5. Вахид Селимович, 8. Мигел Гонсалвеш, 9. Джейсън Видейра, 14. Ерик Вейга, 15. Омар Натами, 19. Матиас Олесен, 20. Тимоти Рупи, 21. Себастиен Тил, 22. Марвин Мартинс

Селекционер: Джеф Щрасер.

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