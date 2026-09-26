Демерджиев: Ударихме международен канал за кокаин и марихуана на „Лесово“

Международен канал за трафик на наркотици е бил пресечен при операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. Това съобщи във Facebook вътрешният министър Иван Демерджиев.

При проверка на товарен автомобил са открити 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана. Наркотиците са били скрити в специално изграден тайник в превозното средство и са били старателно опаковани.

По първоначални данни стойността на задържаната стока надхвърля 2,2 млн. евро.

Операцията е проведена след като антимафиотите от ГДБОП са подали информация на служителите на митниците. Те са идентифицирали камиона и са го насочили за щателна проверка.

„Пореден пресечен международен канал за разпространение на наркотици. Така работи МВР – заловени трафиканти, а не дребни дилъри“, написа Демерджиев.

Той подчерта, че задържаното количество представлява хиляди дози, които няма да достигнат до улицата и да тровят децата.

Министърът определи операцията като резултат от съвместната работа на институциите срещу наркотрафика.