Катастрофа затвори пътя Несебър - Бургас

Катастрофа е затворила главния път Несебър-Бургас. Инцидентът е станал снощи след 21.30 ч. в района на Ахелой.

По информация на шофьори в района на пътя има обърнато ремарке, а един човек е пострадал.

Към този момент няма официална информация за състоянието му, както и дали има други участниците в катастрофата.

На място са пристигнали екипи на полицията и на Спешна помощ. Пътуващите се отбиват през обходен маршрут през Каблешково.