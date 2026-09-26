Новини
Търси
Подкаст
Общество

Катастрофа затвори пътя Несебър - Бургас

Катастрофа затвори пътя Несебър - Бургас
БТА/Архив

По информация на шофьори в района на пътя има обърнато ремарке, а един човек е пострадал

Катастрофа е затворила главния път Несебър-Бургас. Инцидентът е станал снощи след 21.30 ч. в района на Ахелой.

По информация на шофьори в района на пътя има обърнато ремарке, а един човек е пострадал.

Към този момент няма официална информация за състоянието му, както и дали има други участниците в катастрофата.

На място са пристигнали екипи на полицията и на Спешна помощ. Пътуващите се отбиват през обходен маршрут през Каблешково.

Още по темата

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Диана Русинова: Увеличаваме глобите, но катастрофите не намаляват

Диана Русинова: Увеличаваме глобите, но катастрофите не намаляват

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

Засилен трафик по границата с Турция

Засилен трафик по границата с Турция

Водещи

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

  • Преди 7 минути
Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

  • Преди 10 минути
България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

  • Преди 17 минути
От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

  • Преди 53 минути
МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

  • Преди 1 час
Засилен трафик по границата с Турция

Засилен трафик по границата с Турция

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

  • Преди 1 час
Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

  • Преди 2 часа