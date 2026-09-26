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Небето на 26 септември: Дъждът се мести на изток и юг, сняг над 2000 метра

Небето на 26 септември: Дъждът се мести на изток и юг, сняг над 2000 метра

Съботата ще бъде облачна и хладна с 17–22 градуса, по Черноморието вятърът временно ще е силен, а в София се очакват около 17 градуса

Облачно, хладно и дъждовно на места ще бъде времето в България в събота, 26 септември. Валежите ще се съсредоточат главно в Източна и Южна България, докато в западните райони постепенно ще отслабват. Максималните температури ще останат ниски за края на септември – предимно между 17° и 22°.

Към ранната сутрешна проверка няма потвърден действащ предупредителен цветови код на НИМХ за 26 септември.

Дъжд на изток и юг, силен вятър в крайните източни райони

Минималните температури са предимно между 7° и 12°, по Черноморието – до около 16°, а в София – около 8°.

През деня облачността над страната ще бъде значителна. На много места в Източна и Южна България ще вали дъжд, като локално валежите могат временно да се усилват.

Ще духа север-североизточен вятър, предимно слаб до умерен, но в крайните източни райони временно ще бъде силен.

Максималните температури ще са между 17° и 22°.

София – облачно, хладно и около 17 градуса

В София сутринта е около 8°–11°.

През деня ще преобладава облачно време, като са възможни слаби превалявания. Съществени количества дъжд не се очакват, тъй като основната валежна зона постепенно се измества на юг и изток.

Максималната температура ще бъде около 17°.

По Черноморието – дъжд, силен вятър и вълнение 3–4 бала

По Черноморието ще преобладава облачно време и на места ще вали дъжд.

Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър, който ще поддържа по-бурно море.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21° и 23°, а температурата на морската вода – 21°–23°.

Вълнението ще достигне 3–4 бала.

В планините – облаци, дъжд и сняг над 2000 метра

В планините условията ще бъдат типично есенни, а във високите части – вече зимни.

Ще бъде облачно, като високите части често ще остават в облаци и мъгла. Валежи от дъжд ще има главно в масивите на Източна България, а над около 2000 метра ще превалява и сняг.

Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

В неделя валежите отслабват, но есенното време остава

В неделя, 27 септември, в по-голямата част от страната валежите постепенно ще спират, а облачността ще започне да се разкъсва.

Повече облаци ще останат над Източна България и планинските райони, където на изолирани места все още е възможен слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър.

Съществена промяна в температурите не се очаква.

В понеделник на запад ще има повече слънчеви периоди, докато в източната половина от страната и по Черноморието ще се задържи по-облачно и на места отново ще превалява. Североизточният вятър ще остане осезаем, особено в Източна България.

В началото на новата седмица температурите постепенно ще започнат да се повишават, но ще останат типично есенни.

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