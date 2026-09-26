Къде се пътува трудно на 26 септември: две ленти към Кулата и ремонти по „Марица“

В района на Симитли на 26 септември движението е организирано в две ленти към Кулата и една към София. По автомагистрала „Марица“ между 0-вия и 19-ия км се ремонтира настилката, а край Игнатиево трафикът по „Хемус“ остава прехвърлен двупосочно в платното към Варна.

Две ленти към Кулата

По път I-1 в района на Симитли, между приблизително 375-и и 376-и км, са осигурени две ленти към Кулата и една към София. Организацията е обявена до края на 26 септември.

По направлението през Кресна при пешеходната пътека в града работи временна светофарна уредба, която се включва при поискване. Водачите трябва да преминават с повишено внимание.

Автомагистрала „Хемус“

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София е затворено за превантивен ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна – по една лента във всяка посока.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. При тунел „Топли дол“ в нормални условия са осигурени по две ленти във всяка посока, но при авария трафикът може да бъде прехвърлен двупосочно в едната тръба.

В Ловешка област, между 78-и и 103-и км към София, се косят тревните площи. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Ограничението край Шумен, при което движението към София беше прехвърлено в платното към Варна, вече не присъства в актуалния пълен бюлетин на АПИ.

Автомагистрала „Марица“

Между 0-вия и 19-ия км в двете посоки се извършват частични ремонти на настилката. Поетапно се затваря активната лента, а автомобилите преминават през изпреварващата. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ трафикът преминава в една лента заради ремонт на фуги на селскостопански подлез и мостово съоръжение. Максималната скорост е ограничена до 50 км/ч.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По автомагистралите „Черно море“ и „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението е в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км е затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по „Хемус“.

По път I-3 между Бяла и Плевен, в първите седем километра от направлението, се преминава поетапно в една лента.

По път I-4 между Ново село и Балван движението също е в една лента заради ремонт на настилката.

По път I-5 между Габрово и Шипка се работи в едната лента заради укрепване на деформации. Между Хасково и Кърджали на отделни места се преминава поетапно в една лента. В Кърджали движението към Маказа също е ограничено в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч.

По път I-7 между Веселиново и „Лесово“ движението е в една лента заради ремонт.

По път I-8 между Пловдив и Харманли на отделни места трафикът е двупосочен в една лента и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Между Свиленград и село Капитан Андреево не се допускат автомобили над 12 тона заради повредено мостово съоръжение.

По път I-9 между автомагистрала „Черно море“ и Обзор се монтират ограничители на движението. Между Обзор и Баня трафикът преминава в една лента заради ремонт.

Затворени участъци

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, път II-99, пътен възел „Приморско“ и Ясна поляна.

Път III-906 между Дюлино и разклона за Раковсково е затворен за основен ремонт. Ограничено е движението и по път III-992 между Росен и Веселие.

Път III-868 Рудозем – Смолян остава затворен. Обходът е през Смолян, Чокманово, Смилян и Рудозем.

При Райковски ливади път III-8641 Пампорово – Смолян е затворен заради пропадане. Обходните маршрути са през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Затворени остават още път III-2004 между Осенец и Благово, участъкът Орляне – Угърчин по път III-3504 и отсечки от път III-508 в Кърджалийска област.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Трафикът на изход за товарни автомобили през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 26 септември ще преобладава облачно време. На много места в Източна и Южна България ще вали дъжд. Ще духа до умерен северен и североизточен вятър, а в крайните източни райони временно ще бъде силен.

Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 17 градуса.

В планините ще бъде облачно, като високите части ще попадат в облачния слой. В източните масиви ще вали дъжд, а над 2000 метра – и сняг. Температурите ще достигнат около 12 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде облачно и на места дъждовно. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, а вълнението на морето ще достига 3–4 бала.