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Астрономическата есен настъпи: Денят постепенно отстъпва на нощта

Астрономическата есен настъпи: Денят постепенно отстъпва на нощта
pixabay

Астрономическата есен настъпи на 23 септември в 03:05 ч. българско време, когато Слънцето пресече небесния екватор през точката на есенното равноденствие в съзвездието Дева

"Продължителността на дните след настъпването на астрономическата есен намалява най-бързо – всеки следващ ден е с близо 2 минути и 50 секунди по-кратък от предишния".

Това каза Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ пред БТА.

Астрономическата есен настъпи на 23 септември в 03:05 ч. българско време, когато Слънцето пресече небесния екватор през точката на есенното равноденствие в съзвездието Дева.

"От този момент Слънцето продължи пътя си по еклиптиката в южната небесна полусфера".

Маркишки поясни, че Меркурий и Венера сега са в съзвездието Дева.

„Тези вечери Меркурий залязва скоро след Слънцето и не може да се види удобно. Венера залязва малко по-късно – около 20:10 ч. за София и може да се наблюдава за кратко във вечерния полумрак, ниско на югозапад. Сатурн е навлязъл в съзвездието Кит и се намира много близо до неговата граница със съзвездието Риби. Тези вечери планетата с пръстените изгрява около 19:50 ч. за София и остава видима до края на нощите. Марс е видим в съзвездието Близнаци – до неговата граница с Рак. Тези нощи Червената планета изгрява около 01:45 ч. за София и също остава видима до разсъмване. Юпитер сега е много близо до границата, разделяща съзвездията Рак и Лъв. Изгрява около 03:35 ч. за столицата. Уран е в съзвездието Бик, а Нептун – в Риби, но тези две планети са видими само инструментално“.

Пълнолунието през септември ще настъпи на 26 септември в 19:49 ч.

"То е близко до датата на есенното равноденствие и затова по традиция се нарича Урожайна или Жътварска луна".

     

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