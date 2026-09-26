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Иран: САЩ решават дали ще бъде отворен Ормузкият проток

Иран: САЩ решават дали ще бъде отворен Ормузкият проток
БТА/АП

По-рано иранските държавни медии съобщиха, че иранският външен министър е изложил условията на Техеран за отваряне на протока в предложение, предадено на Вашингтон чрез посредник

Иран е предоставил на САЩ конкретен 7-дневен план за отваряне на стратегическия Ормузки проток и изборът сега е в ръцете на САЩ, заяви снощи пред репортери в ООН иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

„Ако бъдат изпълнени необходимите условия, протокът може да бъде отворен отново, а нормалното морско корабоплаване да бъде възстановено в рамките на седем дни. Изборът сега е в ръцете на САЩ".

„Действията, които САЩ трябва да предприемат, не са нови. Всички те вече са включени в меморандума за разбирателство“, каза още Арагчи, визирайки меморандума за разбирателство, който Иран и САЩ сключиха през юни.

По-рано иранските държавни медии съобщиха, че Арагчи е изложил условията на Техеран за отваряне на протока в предложение, предадено на Вашингтон чрез посредник.

Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

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