Иран: САЩ решават дали ще бъде отворен Ормузкият проток

Иран е предоставил на САЩ конкретен 7-дневен план за отваряне на стратегическия Ормузки проток и изборът сега е в ръцете на САЩ, заяви снощи пред репортери в ООН иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

„Ако бъдат изпълнени необходимите условия, протокът може да бъде отворен отново, а нормалното морско корабоплаване да бъде възстановено в рамките на седем дни. Изборът сега е в ръцете на САЩ".

„Действията, които САЩ трябва да предприемат, не са нови. Всички те вече са включени в меморандума за разбирателство“, каза още Арагчи, визирайки меморандума за разбирателство, който Иран и САЩ сключиха през юни.