Почивките в България поскъпват рязко: Над два пъти над средното за ЕС

Цените на пакетните почивки в България са се повишили с 8,4 на сто през август 2026 г. спрямо същия месец на миналата година, докато пътническият въздушен транспорт е поевтинял с 2,5 на сто, показват данните на Евростат.

Поскъпването на туристическите пакети у нас е повече от два пъти над средното за Европейския съюз. спадът при самолетните билети е по-голям.

В ЕС пакетните почивки са поскъпнали с 3,2 на сто на годишна база - колкото е и общата инфлация през август. Цените на пътническия въздушен транспорт са се понижили с 0,4 на сто.

Най-силно увеличение на цените на пакетните почивки е отчетено в Белгия - с 16,2 на сто. Следват Португалия с 14,3 на сто, Швеция с 12,8 на сто, Литва с 12,3 на сто и Румъния с 11,9 на сто.

Понижение е регистрирано в четири държави: Естония - с 21,1 на сто, Испания - с 5,2 на сто, Италия - с 4,8 на сто, и Ирландия - с 0,4 на сто.

При самолетните билети е отчетен годишен спад от 0,4 на сто през август. В десет държави от ЕС въздушният пътнически транспорт е поевтинял. Най-силен е спадът в Словакия - с 61,2 на сто. В останалите страни с понижение, сред които е България, той варира от 15,8 на сто в Испания до 0,9 на сто в Литва.

При самолетните билети най-голямо поскъпване спрямо август 2025 г. е отчетено в Гърция - с 16,3 на сто, и Ирландия - с 14,4 на сто.

Данните на Евростат показват значителни колебания в цените на туристическите пакети и самолетните билети от началото на 2025 г., като по-силно изразени са измененията при въздушния транспорт.

През април 2025 г. самолетните билети в ЕС са поскъпнали с 13,7 на сто на годишна база, а през следващия месец са поевтинели с 3,2 на сто. През януари 2026 г. е отчетен спад от 2,9 на сто, през април – от 4,7 на сто, последван от увеличение с 8,1 на сто през май.

При пакетните почивки годишното поскъпване е било 8,3 на сто през януари 2025 г. и 8 на сто през февруари. Между юни и октомври същата година темпът се е доближил до общата инфлация, преди отново да се ускори. През април 2026 г. цените са се понижили с 0,5 на сто на годишна база, след което отново са започнали да нарастват.