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Щатите Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение заради буря

Щатите Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение заради буря
БТА/АП

„Отнесете се сериозно към тази буря“, написа в Екс губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл

Силна буря с мощни пориви на вятъра и проливни дъждове се очаква да причини през уикенда наводнения и опасни течения по Източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до столицата Вашингтон, предаде Ройтерс. 

Концерти в Ню Йорк и щата Масачузетс, където Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц се очакваше да излязат на сцената пред десетки хиляди зрители, бяха отменени поради лошите метеорологични условия.

Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в окръзите, които се очаква да бъдат засегнати най-тежко от бурята, включително в Ню Йорк.

„Отнесете се сериозно към тази буря“, написа в Екс губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл.

Федералната авиационна администрация снощи съобщи, че е възможно полетите на всичките три големи летища в района на Ню Йорк да бъдат нарушени от силни ветрове.

Авиокомпании „Американ Еърлайнс“, „ДжетБлу“ и „Юнайтед Еърлайнс“ приканиха клиентите си да отложат пътуванията си в североизточната част на САЩ през уикенда.

Националната метеорологична служба съобщи, че в някои райони се очакват ветрове със скорост до 88,5 км/ч.

Властите в Ню Йорк предупредиха за възможни наводнения в мазета, за прекъсвания на тока и транспортни смущения.

Американската пътническа железопътна компания „Амтрак“ предупреди, че движението на влаковете може да бъде нарушено поради бурята.

Отменени бяха фестивали на открито, концерти, както и спортни събития.

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