Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че ЕС и Международният валутен фонд осъзнават колко е важно да помогнат на Киев да финансира бюджетния си дефицит и разходите си за отбрана, предаде Ройтерс.

Украйна се опитва да си осигури допълнителни 27 милиарда долара от партньорите си за отбраната си тази година, като посочва, че разходите за войната са се увеличили, тъй като Украйна и Русия засилват атаките с дронове и ракети с голям обсег срещу военни и икономически цели, като същевременно продължават да се сражават по продължение на фронтовата линия с дължина 1200 километра. Киев иска да бъде отпусната по-рано част от заема от ЕС. Зеленски заяви, че Украйна трябва да поръча дронове през октомври и ноември, в противен случай ще се сблъска с трудности в началото на следващата година.

„Всички разбират, че Украйна не може да бъде сама и че са необходими повече инвестиции в дронове и ракети, произведени в Украйна“, каза той пред репортери в приложението WhatsApp, като добави, че е получил положителен отговор от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Освен в областта на отбраната, Украйна също така разчита на чуждестранна помощ за финансиране на социалните и хуманитарните си разходи, отбелязва Ройтерс. Очаква се тя да се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ през следващата година.