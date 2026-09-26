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След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор
pixabay

Поводът е оскверняване на гробовете на бащата и брата на извършителя

Огромен трактор с прикачена преса за слама се заби в стената на къща в британския град Мидълсбро, пише БТВ.

Жилищната сграда пострада сериозно, като в нея зейна огромна дупка. Инцидентът е станал през май, но едва сега излизат подробности за причините, накарали млад мъж да открадне трактора и да го забие в къщата, информира Sky News.

28-годишният Нейтън Благ подкарал без разрешение тежката земеделска машина и в продължение на 15 километра летял с превишена скорост, докато стигне дома на Люк Ланкастър, с когото имали стара вражда. Повод за нападението станало оскверняване на гробовете на бащата и брата на Нейтън Благ.

За щастие когато той забил трактора в къщата на съседа си си, вътре не е имало хора. Нанесени са само сериозни материални щети както на сградата, така и на селскостопанската машина.

Само за трактора и пресата за сено стойността на ремонта е около 90 хиляди паунда, а къщата, на практика, трябва да бъде изградена отново.

Съдът признал за виновен Нейтън Благ и го осъдил на 7 години и два месеца затвор, а правото му да шофира също е отнето за следващите 7 години.

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