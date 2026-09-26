Премахнаха бора, засаден от Юрий Гагарин в столично училище

Решението да бъде отрязан емблематичният бор, засаден през 1961 г. от Юрий Гагарин в двора на столичното 138-о училище, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

От ръководството на училището и експерти от Столичната община посочват, че дървото е изсъхнало и представлява потенциална опасност за живота и здравето на децата.

„Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти, затова ще трябва да се учите цял живот отлично.“

Преди 65 години първият космонавт Юрий Гагарин отправя тези думи към учениците на 138-о училище в София, което по това време носи неговото име. В двора той засажда и борче, с което иска да остави своя завет за бъдещите поколения. Дръвчето обаче не оцелява дълго и след няколко месеца на същото място е засаден нов бор.

„Това дърво всъщност е дървото, което е насадено в корените на нашия първи бор, който Юрий Гагарин е посадил. По сведения от очевидци, хора от квартала и колеги, той не е издържал адаптационен период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор“, казва Даниела Цанкова, директор на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

Днес именно това второ дръвче продължава да напомня на малките мечтатели за думите на Гагарин. То обаче не е единственият спомен за космонавти, запазен в двора на училището.

По алеята са засадени дървета и от първия български космонавт Георги Иванов, от втория - Александър Александров, както и от първата жена космонавт Валентина Терешкова.

С течение на времето състоянието на дървото от космическата алея започва да се влошава, а короната му постепенно изсъхва. Първите наблюдения върху състоянието му са направени още през 2021 г., когато експертите установяват, че дървесината е здрава.

„Историята ми с това дърво започва може би около 2020 година. През 2021-а са направили първото обследване на дървесния индивид с нашата машина, при което констатирахме, че реално дървесината му е здрава. Но нещото, което и тогава ни накара да го проверяваме регулярно, е характерният наклон, който се беше получил. Това се случва обикновено при дърветата. Естествен процес. Не мога да кажа, че има някаква физиологична причина за това нещо, но просто самото дърво е с едно леко отклонение от оста около 10%, което потенциално би могло да бъде предпоставка за неговото падане при подходящия вятър“, казва Димитър Петров, главен експерт в дирекция „Зелена система“ към Столична община.

Експертите са категорични, че състоянието на дървото е представлявало опасност и е наложило неговото обезопасяване.

„Става въпрос за дърво от род ела. Това е един от едрите видове, който е с много бавен растеж. Дървото е било изцяло изсъхнало, тоест можем да го определим като лошо физиологично състояние. За жалост, през последните няколко години конкретният вид страда от засушаването, което е не само в почвата, но и във въздуха, което не му се отразява изобщо добре. Реално индивиди в зряла възраст физиологично отслабват и просто изсъхват. Изведнъж цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи бързото му обезопасяване“, допълва още Петров.

Заради състоянието на емблематичното дърво и безопасността на децата директорът на училището е подавал няколко сигнала до местните власти само през последната година.

„Този бор доста време боледува и доста време ние се притесняваме за живота и здравето на нашите ученици и на хората от квартала, които в събота, в неделя, в извънработно и извънучебно време често почиват тук или си спомнят със сантимент към времето, в което те са били ученици“, разказва Даниела Цанкова.

„Два пъти поне са изследвали специалисти състоянието на дървото. Особен сантимент имаме всички към това дърво и за нас то е част от историята на всеки един от нас и на училището. Затова доста колебания изживяхме, докато стигнем до това крайно решение. Но наистина по-важен е моментът, в който трябва да опазим живота и здравето на децата, отколкото да рискуваме с едно увяхващо, очевидно нездраво дърво, което всъщност е един жив организъм. То се ражда, развива се и умира, когато дойде неговият ред“, отбелязва тя.

Дървото не е премахнато напълно. От стъблото са запазени около 5 метра, като предстои специалистите да проверят дали останалата част е безопасна. Въпреки премахването му, историята на емблематичния бор ще продължи да се пази.

„С това, което е останало от дървото, имаме идея обществеността, учителите, учениците да повикаме творец, художник, скулптор, дърворезбар или както там се наричат тези специалисти, които да резбоват скулптура от останалия ствол, която да бъде с идеята на историята, която се е случила с Юрий Гагарин - или ракета, или космически планетарни сюжети“, посочва директорът.

Междувременно в училището продължават да обсъждат различни идеи, с които да бъде съхранен заветът на Юрий Гагарин.