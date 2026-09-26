Папа Лъв XIV ще отслужи литургия пред стотици хиляди вярващи в Париж

Париж е следващата спирка от посещението на папа Лъв XIV във Франция, където днес той ще отслужи голяма литургия пред очаквано стотици хиляди вярващи, предаде ДПА.

Около 600 000 души са се регистрирали за богослужението на площад „Конкорд“, разположен в близост до „Шан-з-Елизе“, сочат данни на Католическата църква.

По-късно през деня папата ще отпътува за Лурд в Югозападна Франция - едно от известните места за поклонение. Според преданието именно там през 1858 г. Дева Мария се явила на 14-годишната тогава Бернадет Субиру, дъщеря на беден мелничар.

В началото на четиридневната си визита във Франция, в петък, Лъв XIV разговаря с президента Еманюел Макрон. По време на срещата той определи Франция като страна на човешките права, но същевременно разкритикува новия закон, с който се разрешава евтаназията, както и конституционно гарантираното право на аборт.

Това е първата визита на Лъв XIV във Франция, откакто миналата година беше избран за папа. Обиколката му ще приключи в понеделник в Мец, близо до границата с Германия, където роденият в САЩ понтифик възнамерява да произнесе реч, посветена на Европа.

Във Франция разделението между църквата и държавата е строго регламентирано от повече от век, с изключение на няколко района в източната част на страната. Религия не се преподава в държавните училища, а президентът Еманюел Макрон няма намерение да присъства на папските меси. Въпреки че католиците остават най-голямата религиозна общност във Франция, делът на хората, които не се определят като принадлежащи към религия, се увеличава.