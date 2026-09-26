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Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания
БТА

Двамата заявиха, че при изборна победа ще работят за превръщането на президентската институция във водещ фактор в държавата

Андрей Гюров и Георги Кандев официално дадоха старт на предизборната си кампания за президент и вицепрезидент.

Двамата заявиха, че при изборна победа ще работят за превръщането на президентската институция във водещ фактор в държавата, както и за укрепване на реда и законността.

Кандидатпрезидентската двойка е под номер 4 в бюлетината.

„Кандидатирам се, защото България има нужда от президент, който се води от интереса на гражданите и е готов да го защитава на всяка цена“, заяви Гюров.

Той определи сигурността, стабилността и независимостта като трите основни неща, от които според него страната има нужда. По думите му държавният глава трябва да допринася за предвидимостта на държавата.

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