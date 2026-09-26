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Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна
БТА

Националите се бориха до последния сигнал и притиснаха съперника в края, но отстъпиха с 1:2 в първия си мач от Лигата на нациите

България започна с болезнено поражение участието си в новото издание на Лигата на нациите. „Лъвовете“ поведоха срещу Люксембург и дълго търсиха път към победата, но две грешки позволиха на гостите да стигнат до обрат с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Националите излязоха на терена с увереността от отличната си статистика срещу този съперник - 14 победи и три равенства в предишните 17 срещи. Началото бе равностойно, изпълнено с единоборства и нарушения в средата на терена.

Първата възможност за България дойде след центриране на Георги Русев от пряк свободен удар. Кристиан Димитров засече с глава, но Антони Морис улови топката.

Гостите отговориха с няколко атаки, но не успяха да затруднят сериозно Даниел Наумов. Данел Синани удари Иван Турицов в главата, но нарушението остана без картон.

Постепенно България започна да намира свободни пространства. Здравко Димитров направи отличен пробив по левия фланг и стигна до наказателното поле, но Морис спаси удара му.

Силните минути на „лъвовете“ донесоха и попадението, което разтърси трибуните на „Колежа“.

След великолепно организирана атака топката стигна до Здравко Димитров. Той намери Димитър Велковски, който с прецизно подаване изведе Асен Чандъров. Полузащитникът запази спокойствие и прати топката в мрежата за 1:0.

България продължи да атакува. Здравко Димитров отново бе спрян с нарушение на границата на наказателното поле, но последвалото изпълнение не доведе до втори гол.

Тъкмо когато изглеждаше, че националите контролират събитията, Люксембург се възползва от грешка в българската отбрана. Леандро Барейро овладя топката и изравни за 1:1.

Попадението не сломи „лъвовете“, които продължиха да търсят атаката и пренесоха играта предимно в половината на гостите. До почивката обаче нов гол не падна.

На почивката Александър Димитров направи промяна и пусна Станислав Иванов вместо Георги Русев. В 55-ата минута Мартин Минчев замени голмайстора Асен Чандъров.

България владееше повече топката и се опитваше да наложи натиск. Теодор Иванов направи решителен шпагат, след който се нуждаеше от медицинска помощ, но остана на терена.

Решаващият момент дойде след корнер за Люксембург. Наумов излезе да избие центрирането, но успя само да докосне топката. Тя попадна у Венсан Тил, който се възползва от ситуацията и направи резултата 2:1 за гостите.

Александър Димитров реагира с двойна смяна. Петко Панайотов и Марин Петков се появиха на мястото на Емил Ценов и Здравко Димитров.

България хвърли всички сили в търсене на изравнителното попадение. Националите притиснаха Люксембург и в продължение на десетина минути почти не позволиха на гостите да излязат от своята половина.

Панайотов центрира опасно към Станислав Иванов, но нападателят не успя да нанесе завършващ удар. В 86-ата минута настъпи сериозно разбъркване пред вратата на Люксембург. Българските футболисти отправиха няколко удара, които бяха блокирани, преди да бъде отсъдена засада.

„Лъвовете“ продължиха да натискат до последния сигнал, но така и не получиха заслужената възможност да спасят поне точка.

Люксембург удържа аванса си и си тръгна от Пловдив с победа с 2:1. За България останаха разочарованието от пропуснатия шанс и горчивината, че силното начало и желанието за битка не бяха възнаградени.

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