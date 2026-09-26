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Александър Димитров: Уплашихме се, че можем да спечелим мача

Александър Димитров: Уплашихме се, че можем да спечелим мача
БТА

Селекционерът посочи психологическия срив след гола на България като основна причина за поражението от Люксембург

Селекционерът на България Александър Димитров не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от Люксембург в първия мач на националите от новото издание на Лигата на нациите.

Според наставника „лъвовете“ са отстъпили инициативата веднага след красивото попадение на Асен Чандъров, вместо да използват силния момент и да потърсят втори гол.

„Загубихме, защото след първия гол, който дойде след прекрасна атака, някак си се дръпнахме назад. Нямаше подобни указания от наша страна. Психологически сякаш се уплашихме, че можем да спечелим мача, вместо да потърсим второ попадение и да довършим противника“, заяви Димитров.

Той призна, че подобно поведение не се наблюдава за първи път в националния отбор.

„И преди мен е имало такива случаи. Когато вкараме първи гол, започваме да даваме инициативата. Психологически това не е добре“, добави селекционерът.

Димитров изрази особено разочарование от изравнителното попадение на Люксембург. По думите му българският отбор е работил предварително върху подобни ситуации.

„За първия им гол бяхме работили доста. За съжаление Люксембург изигра ситуацията добре и с класа“, призна той.

Селекционерът смята, че България е създала достатъчно възможности, но отново е показала слабости в завършващата фаза.

„Имахме повече ситуации, но имаме проблеми пред гола. Трябва да работим върху завършващия удар и увереността на футболистите“, обясни Димитров.

България няма много време да се възстанови от болезненото поражение. Следващото изпитание е срещу Естония, а селекционерът бе категоричен за целта.

„Срещу Естония победата е задължителна. Това трябва да направим“, заяви той.

Димитров коментира и бъдещето си начело на националния отбор, като подчерта, че е готов сам да поеме отговорността при неизпълнение на поставените цели.

„Ако не изпълним целите си, няма нужда някой да вика „оставка“ и няма нужда някой да ме гони. Сам ще си тръгна“, каза селекционерът.

След последния сигнал на стадион „Христо Ботев“ от трибуните се чуха призиви за неговата оставка.

Въпреки разочарованието Димитров призова футболистите бързо да преодолеят загубата и да насочат вниманието си към следващия двубой.

„Трябва да се вдигнат. Това е футболът - има следващ мач. В България правим трагедии от една загуба и се издигаме до небесата след една победа. В живота има много по-стойностни неща“, заяви той.

„Много ни боли, но се надявам да победим в следващия мач“, завърши Александър Димитров.

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