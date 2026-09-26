Най-важното от спорта на 26.09.2026 година

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

България започна с болезнено поражение участието си в новото издание на Лигата на нациите. „Лъвовете“ поведоха срещу Люксембург и дълго търсиха път към победата, но две грешки позволиха на гостите да стигнат до обрат с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Националите излязоха на терена с увереността от отличната си статистика срещу този съперник - 14 победи и три равенства в предишните 17 срещи. Началото бе равностойно, изпълнено с единоборства и нарушения в средата на терена.

България започна по-опасно и създаде няколко добри положения пред вратата на Антони Морис. След красива многоходова атака Здравко Димитров намери Димитър Велковски, който изведе Асен Чандъров, а полузащитникът хладнокръвно откри резултата. „Лъвовете“ продължиха да търсят второ попадение, но Люксембург се възползва от грешка в българската защита и Леандро Барейро изравни за 1:1 преди почивката.

През втората част Александър Димитров направи няколко офанзивни промени, но гостите стигнаха до обрат след корнер. Даниел Наумов не успя да избие добре центрирането и Венсан Тил реализира за 2:1. България хвърли всички сили в атака, притисна Люксембург и създаде напрежение пред вратата му, но ударите на националите бяха блокирани. „Лъвовете“ се бориха до последния сигнал, но не успяха да стигнат до заслужено изравняване.

Никола Цолов завърши втори в Баку

Никола Цолов завърши втори във второто основно състезание от Формула 2 в Баку и взе важни точки в битката за титлата.

Българинът стартира 11-и, но след лош старт падна до 12-ото място. Постепенно обаче започна да си проправя път напред. След серия от изпреварвания, включително срещу Ван Хьопен и Стеншорн, Цолов стигна до третата позиция.

В заключителните обиколки темпото му беше отлично. Цолов настигна лидерите Дън и Камара, но остана на косъм от възможността да атакува за победата.

Алекс Дън финишира първи на пистата, но получи 5-секундно наказание. Така Рафаел Камара спечели, а Никола Цолов бе класиран втори, само на 0.7 секунди зад бразилеца.

В генералното класиране Камара е лидер с 207 точки, Цолов е втори с 200.

Специално признание за Иван Иванов след пробива му в топ 500

Иван Иванов получи специално признание за впечатляващия си пробив в топ 500 на световната ранглиста по тенис за мъже.

При следващото официално обновяване на класацията 17-годишният българин ще намери място сред 500-те най-добри състезатели в света. Така той ще стане едва третият тенисист под 18-годишна възраст в тази част на подреждането.

Постижението е поредната важна стъпка в развитието на Иванов. Преди да насочи вниманието си към мъжкия тур, българинът прекара рекордните 47 поредни седмици като номер 1 в световната ранглиста при юношите.

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева се класира за финала на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив.

19-годишната българка, която е поставена под номер 1 в схемата, победи четвъртата поставена Кайса Хенеман от Швеция с 6:0, 6:3. Полуфиналната среща на кортовете на ТК „Макс Про“ продължи само 63 минути.

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Да станеш вицешампион на България, без да познаваш добре правилника - това си е природен талант.

Тервел Замфиров спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-жицу в категория до 73,5 килограма.

Българският сноубордист показа отлични качества на татамито и стигна до финалния двубой. Там обаче бе дисквалифициран, след като заедно със своя съперник напусна очертанията на татамито при изпълнението на техника.