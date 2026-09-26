Германия и Русия проведоха първи разговори на ниво външни министри от 2022 г.

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща между външните министри на Германия и Русия от началото на войната в Украйна през 2022 г., предаде ДПА.

Разговорът, продължил малко повече от 20 минути, е бил посветен на войната в Украйна и двустранните отношения. Срещата е била поискана от германската страна.

След нея Вадефул заяви, че между Берлин и Москва остават сериозни разногласия. Той е призовал Русия към деескалация и прекратяване на войната, както и е осъдил действия, които според Германия представляват ескалация спрямо страната и Европа.

„Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни“, каза германският министър.

Лавров от своя страна заяви, че не е чул от Вадефул нищо различно от публично заявяваната от Берлин позиция. По думите му Москва не вижда напредък след срещата.

Вадефул подчерта, че Германия остава отворена за диалог с Русия, но настоя Украйна да участва пряко във всички преговори, свързани с нея.