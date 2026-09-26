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Най-важното от света на 26.09.2026 г.

Най-важното от света на 26.09.2026 г.
БТА/Архив

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ са постигнали договореност за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара, както и за започване на диалог по въпросите, свързани с изкуствения интелект, съобщи китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Споразуменията са част от осемточков консенсус, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон. Пекин съобщава още, че двете държави са се договорили да създадат търговски съвет и да разширят договореното по време на предишните си преговори в Куала Лумпур.

Германия и Русия проведоха първи разговори на ниво външни министри от 2022 г.

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща между външните министри на Германия и Русия от началото на войната в Украйна през 2022 г., предаде ДПА.

Разговорът, продължил малко повече от 20 минути, е бил посветен на войната в Украйна и двустранните отношения. Срещата е била поискана от германската страна.

Вучич се договоря с Путин за нови доставки на руски газ за Сърбия

Сърбия очаква да постигне ново удължаване на споразумението за доставки на руски газ след разговора между президентите Александър Вучич и Владимир Путин, съобщава Франс прес.

Белград продължава да търси възможност за сключване на по-дългосрочен договор. Страната е силно зависима от руските газови доставки, но след изтичането на предишното тригодишно споразумение през лятото на 2025 г. не е успяла да договори нов дългосрочен контракт. Оттогава доставките се поддържат чрез последователни краткосрочни удължавания.

Шестима загинаха при взрив и срутване на сграда в центъра на Атина

Спасителните екипи са открили още две тела под развалините на частично срутила се сграда в центъра на Атина, съобщава гръцката телевизия „Скай“.

Издирвателната операция е продължила през цялата нощ. В ранните часове на сутринта спасителите са извадили от сградата тялото на жена, а по-късно е било открито и тяло на мъж. Днес са намерени още две тела, с което властите съобщават за откриването на последните двама души, които до този момент са били в неизвестност.

Доналд Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложенето на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември, съобщи снощи в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на анонимни американски официални представители.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред репортери в ООН вчера, че Иран е предал мирното си предложение на САЩ чрез посредници от Катар и добави, че сключването на споразумение би дало началото на седемдневен срок за отварянето на протока и спирането на сраженията в региона, припомня Ройтерс.

 

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