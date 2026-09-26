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Бивш дом за деца в Ямболско ще се превърне в център за непридружени деца бежанци

Бивш дом за деца в Ямболско ще се превърне в център за непридружени деца бежанци
БТА

Освен ремонта и обзавеждането на сградата ще бъде сформиран екип от социални работници, педагози и други специалисти, които ще се грижат за децата

Започна реконструкцията на неизползвана сграда в село Овчи кладенец, община Тунджа. Постройката ще бъде превърната в център за настаняване на непридружени деца, търсещи международна закрила, по пилотен проект на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет.

Тунджа е една от четирите общини в страната, включени в проекта. Останалите са Бургас, Ивайловград и Малко Търново. Целта е да бъде създаден модел за закрила и социална интеграция на непридружени непълнолетни бежанци.

След реконструкцията центърът в Овчи кладенец ще може да настанява до 12 деца при необходимост. Освен ремонта и обзавеждането на сградата ще бъде сформиран екип от социални работници, педагози и други специалисти, които ще се грижат за децата.

Проектът е планиран за периода 2025–2029 г., като социалната услуга ще бъде предоставяна в продължение на 27 месеца.

При първата копка кметът на община Тунджа Станчо Ставрев заяви, че проектът ще даде нов живот на сградата на бившия дом за деца, лишени от родителска грижа, която от години не се използва.

„Тя стои пуста много години и заедно с вас взехме решение да ѝ дадем нов живот, да я напълним отново с детски смях“, каза Ставрев.

Той определи инициативата като хуманна, тъй като е насочена към деца в особено уязвимо положение. „Всяка детска съдба няма цвят, няма етнос – тя е детска съдба и ние сме длъжни да бъдем грижовни към нея“, посочи кметът.

По думите му след приключването на проекта сградата ще може да бъде използвана и като ресурс за бъдещи социални услуги в общината.

Финансирането за община Тунджа е близо 1,3 млн. евро. Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършени от „НЕВА-МЕТАЛ“ ООД на стойност 303 000 евро без ДДС.

Кметът на Овчи кладенец Димка Георгиева също приветства проекта. Според нея новата функция на сградата ще промени облика на селото и ще създаде нови работни места.

Началото на ремонта съвпадна с храмовия празник на селото – деня на Св. Йоан Богослов. Церемонията беше благословена от Сливенския митрополит Арсений, който пожела бъдещият център да бъде място на сигурност, човешка топлина и надежда.

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