Новини
Търси
Подкаст
Политика

Илияна Йотова в Смолян: Всеки български гражданин има значение

Илияна Йотова в Смолян: Всеки български гражданин има значение
БТА

По думите ѝ България трябва да отстоява позиция в подкрепа на мира и да насочва повече средства към развитието на страната

„Всеки български гражданин има значение. Вярвам, че заедно можем да постигнем подем с усилията на всеки един от нас.“ Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща със свои симпатизанти в Смолян. Информацията е от пресцентъра на Инициативния комитет „Йотова – Вълчев“.

По думите на Йотова през годините политическият елит е бил насочен основно към запазването на властта, докато част от хората продължават да изпитват сериозни затруднения в ежедневието си. Тя даде за пример семейства, които не могат да си позволят отопление или да осигурят необходимото за образованието на децата си.

Кандидатът за държавен глава заяви, че политиката трябва да бъде насочена към решаването на проблемите на гражданите.

„Ние искаме друга България – държава, която принадлежи на всички, а не на малцина, държава, която защитава всички хора, държава, в която законите важат за всички, а не властва телефонното право“, подчерта Йотова.

Тя заяви, че заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев ще работят за страна, в която младите хора виждат възможности за бъдещето си.

По темата за външната политика Йотова посочи, че независимата позиция на България не означава противопоставяне на Европейския съюз.

„Европейската политика означава всеки да изразява своите аргументи и позиции и така да се формира общата позиция“, заяви тя.

По думите ѝ България трябва да отстоява позиция в подкрепа на мира и да насочва повече средства към развитието на страната.

Йотова подчерта още, че според нея институциите трябва да работят съвместно, за да може България да се развива.

В Смолян тя обърна внимание и на хората от Родопите, като определи региона като място с особена енергия и жители, които са „корави, трудолюбиви и гостоприемни“.

По време на срещата симпатизанти ѝ пожелаха успех и заявиха подкрепата си. В отговор Йотова каза: „Колкото и да ми е трудно, ще направя така, че тревогата да остане за мен, а куражът – за България“.

Още по темата

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев влизат едновременно в ЦИК за регистрация

Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев влизат едновременно в ЦИК за регистрация

Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

Стойчев: Всички кандидати ще търсят подкрепата на избирателите на ГЕРБ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Министър Ефремова пред ООН: Ще надграждаме мрежата от социални предприятия с иновации

Министър Ефремова пред ООН: Ще надграждаме мрежата от социални предприятия с иновации

Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София

Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София

„Прогресивна България“ се събра на среща в Пампорово

„Прогресивна България“ се събра на среща в Пампорово

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Водещи

Полша отново е европейски шампион след победа над Франция във финала

Полша отново е европейски шампион след победа над Франция във финала

  • Преди 15 минути
Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток

Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 26.09.2026 г.

Най-важното от света на 26.09.2026 г.

  • Преди 2 часа
Германия и Русия проведоха първи разговори на ниво външни министри от 2022 г.

Германия и Русия проведоха първи разговори на ниво външни министри от 2022 г.

  • Преди 2 часа
Бивш дом за деца в Ямболско ще се превърне в център за непридружени деца бежанци

Бивш дом за деца в Ямболско ще се превърне в център за непридружени деца бежанци

  • Преди 2 часа
Илияна Йотова в Смолян: Всеки български гражданин има значение

Илияна Йотова в Смолян: Всеки български гражданин има значение

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 26.09.2026 година

Най-важното от спорта на 26.09.2026 година

  • Преди 3 часа
51-годишен мъж почина след катастрофа на пътя Ловеч–Плевен

51-годишен мъж почина след катастрофа на пътя Ловеч–Плевен

  • Преди 3 часа
Александър Димитров: Уплашихме се, че можем да спечелим мача

Александър Димитров: Уплашихме се, че можем да спечелим мача

  • Преди 3 часа
Най-важното от България на 26.09.2026 г.

Най-важното от България на 26.09.2026 г.

  • Преди 3 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата се измерва по начина, по който поправяме след сблъсъка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата се измерва по начина, по който поправяме след сблъсъка

  • Преди 3 часа
Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

  • Преди 3 часа
Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

  • Преди 3 часа
Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

  • Преди 4 часа
На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

На живо: Люксембург обръща резултата 25 минути преди края

  • Преди 4 часа