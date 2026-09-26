Илияна Йотова в Смолян: Всеки български гражданин има значение

„Всеки български гражданин има значение. Вярвам, че заедно можем да постигнем подем с усилията на всеки един от нас.“ Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща със свои симпатизанти в Смолян. Информацията е от пресцентъра на Инициативния комитет „Йотова – Вълчев“.

По думите на Йотова през годините политическият елит е бил насочен основно към запазването на властта, докато част от хората продължават да изпитват сериозни затруднения в ежедневието си. Тя даде за пример семейства, които не могат да си позволят отопление или да осигурят необходимото за образованието на децата си.

Кандидатът за държавен глава заяви, че политиката трябва да бъде насочена към решаването на проблемите на гражданите.

„Ние искаме друга България – държава, която принадлежи на всички, а не на малцина, държава, която защитава всички хора, държава, в която законите важат за всички, а не властва телефонното право“, подчерта Йотова.

Тя заяви, че заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев ще работят за страна, в която младите хора виждат възможности за бъдещето си.

По темата за външната политика Йотова посочи, че независимата позиция на България не означава противопоставяне на Европейския съюз.

„Европейската политика означава всеки да изразява своите аргументи и позиции и така да се формира общата позиция“, заяви тя.

По думите ѝ България трябва да отстоява позиция в подкрепа на мира и да насочва повече средства към развитието на страната.

Йотова подчерта още, че според нея институциите трябва да работят съвместно, за да може България да се развива.

В Смолян тя обърна внимание и на хората от Родопите, като определи региона като място с особена енергия и жители, които са „корави, трудолюбиви и гостоприемни“.

По време на срещата симпатизанти ѝ пожелаха успех и заявиха подкрепата си. В отговор Йотова каза: „Колкото и да ми е трудно, ще направя така, че тревогата да остане за мен, а куражът – за България“.