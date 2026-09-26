Най-важното от България на 26.09.2026 г.

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев официално дадоха старт на предизборната си кампания за президент и вицепрезидент.

Двамата заявиха, че при изборна победа ще работят за превръщането на президентската институция във водещ фактор в държавата, както и за укрепване на реда и законността.

Кандидатпрезидентската двойка е под номер 4 в бюлетината.

ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

По инициатива на „Демократична България“ народни представители внесоха предложение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, които възпрепятстват ефективното противодействие от страна на компетентните държавни органи срещу хибридни атаки и друга дейност на ечужди специални служби в Република България, включително саботажи и посегателства срещу живота и здравето на български граждани.



Непосредствен повод за искането са поредните пожари и взривове в обекти на „ЕМКО“ ООД на 10 август 2026 г. и на 12 септември 2026 г.

От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия откри пет наказателни процедури срещу България заради забавено въвеждане на европейски правила в ключови области – борбата с прането на пари, наркотиците, правата на потребителите, промишленото замърсяване и енергетиката. Страната ни има два месеца да отговори по процедурите, преди Брюксел да предприеме следващи стъпки.

Една от процедурите е свързана с правилата срещу изпирането на пари. България и още 17 държави не са съобщили за пълното им въвеждане в националното законодателство в определения срок – 10 юли.

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са задържани на ГКПП „Лесово“ при опит за транзитен трафик към Турция. Общата стойност на наркотиците е около 2,2 млн. евро.

Наркотичните вещества са били укрити в специално изработен тайник в резервоара на товарен автомобил. Тайникът е бил облицован с олово с цел да затрудни и заблуди рентгеновата проверка. По случая е проведена съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“.

След като камионът е бил засечен, митническите служители са го прихванали на пункта и са извършили проверка. По данни на разследващите става въпрос за транзитен трафик на наркотични вещества, пристигащи от други европейски държави и преминаващи през България към Турция.

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на страната на ниво ‘BBB+’, като същевременно промени перспективата пред него от стабилна на положителна. Според рейтинговата агенция подобрението е свързано с намаляването на политическата несигурност след сформирането на правителство, подкрепено от еднопартийно парламентарно мнозинство.

От Fitch Ratings разглеждат ситуацията като възможност за напредък по структурните реформи, които могат да подкрепят потенциалния икономически растеж и повишаването на благосъстоянието. Очаква се те да допринесат и за подобряване на управлението на обществения сектор, надграждайки върху присъединяването на България към еврозоната.