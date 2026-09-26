Нови руски удари по Украйна: Има загинали и ранени цивилни

Руски въздушни удари по Украйна са причинили нови цивилни жертви и ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

По информация на Зеленски двама души са загинали в Запорожка област, а общо 14 са били ранени в различни части на страната.

При руска атака срещу град Суми са загинали най-малко двама души, а шестима са получили наранявания, сочат данните на местните власти. В Днипро други двама души са загубили живота си, а още двама са били ранени.

„Важно е партньорите ни да не забравят. Русия ескалира напрежението всеки ден“, написа Зеленски. Той призова САЩ и Европейския съюз да предприемат по-строги санкционни мерки срещу Москва.

Украинският държавен глава потвърди също, че украински дронове са атакували петролна рафинерия в Краснодарска област и оръжеен завод в Ростовска област, Русия.

От своя страна руският президент Владимир Путин заяви в Санкт Петербург, че Москва ще отговори с още по-тежки удари. По думите му действията са реакция на мащабна украинска атака с дронове срещу Москва в деня на руските парламентарни избори.

ТАСС съобщи за украински удар с дрон по кафене в окупираната от Русия част на Херсонска област. При атаката са загинали две млади жени, а двама души са били извадени ранени изпод отломките.

В Белгород украински дрон е поразил автомобил, в който са пътували две жени. И двете са били ранени.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са атакували товарен кораб с военни доставки край украинското черноморско пристанище Одеса. Според ведомството е бил поразен и логистичен център в града.