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Полша отново е европейски шампион след победа над Франция във финала

Полша отново е европейски шампион след победа над Франция във финала
АП/БТА

"Дружина полска" защити титлата си от 2023 година, след като надви олимпийския шампион

Полша отново е на върха на европейския волейбол. Настоящият шампион на Стария континент победи Франция с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) в големия финал на ЕвроВолей 2026 и защити трофея си от предишното първенство.

Двубоят в "Унипол Арена" в Милано започна изключително равностойно. В първия гейм двата отбора си размениха няколко обрата и изпуснати възможности за затваряне на частта, преди поляците да покажат по-здрави нерви в решителните моменти и да спечелят с 31:29.

Във втората част отборът на Никола Гърбич наложи сериозно преимущество още от началото. Поляците натрупаха солиден аванс, а Франция така и не успя да се върне напълно в гейма. При 25:19 Полша вече водеше с 2:0 и се намираше само на една част от защитата на европейската си титла.

"Петлите" обаче не се предадоха. Французите отговориха в третия гейм, в който поведоха рано и удържаха преднината си до края. След 25:20 резултатът бе намален на 1:2 и финалът остана отворен.

Полша сложи край на интригата в четвъртата част. "Дружина полска" поведе с 4:1, постепенно увеличи аванса си и не позволи на олимпийските шампиони да организират нов обрат. Поляците затвориха гейма категорично с 25:16, а с това и финала с 3:1.

Така Никола Гърбич изведе Полша до втора поредна европейска титла, след триумфа през 2023 година. Полша влезе в надпреварата именно като действащ шампион и успя да защити короната си.

Франция остана със сребърните медали, след като ден по-рано победи Финландия с 3:1 в полуфиналите. Финландците пък завършиха историческото си участие с бронзовите отличия след победата над Словения в малкия финал.

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