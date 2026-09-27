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Световният ден на туризма поставя изкуствения интелект във фокуса на сектора

Световният ден на туризма поставя изкуствения интелект във фокуса на сектора

Темата поставя акцент върху все по-голямата роля на AI при планирането на пътувания, избора на дестинации и развитието на туристическия бизнес

Днес се отбелязва Световният ден на туризма, който тази година преминава под мотото „Дигитален дневен ред и изкуствен интелект за преобразяване на туризма“. Темата поставя акцент върху все по-голямата роля на AI при планирането на пътувания, избора на дестинации и развитието на туристическия бизнес.

Домакин на основните събития е Сан Салвадор. Форумът събира министри и представители на индустрията, които ще обсъдят използването на изкуствения интелект за по-добро управление на дестинациите, развитие на уменията на служителите и представяне на нови туристически места пред международна аудитория.

Една от целите е да бъдат положени основите на обща позиция на туристическия сектор за използването на AI, която впоследствие да бъде приета от Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

Генералният секретар на организацията Шейха Ал Нуаис посочва, че изкуственият интелект вече променя начина, по който хората пътуват, работят и общуват. Според нея обаче различните технологии в туризма все още често функционират отделно, като системите за резервации, плащания и данни остават недостатъчно свързани.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обръща внимание и на рисковете. По думите му AI може да насочва туристите към ограничен брой популярни места и платформи и така по-малките дестинации да останат извън вниманието. Той призовава за инвестиции в дигитални умения и по-широк достъп до технологиите.

България също се включва в инициативите за Световния ден на туризма. Във Варна предстои да бъде учредена Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм. Целта е по-тясно сътрудничество между университетите, бизнеса и държавата, както и насърчаване на обмена на студенти и преподаватели и международните партньорства.

Предвижда се мрежата да обхване и средните училища и постепенно да се разшири на балканско и европейско ниво с участието на над 200 университета. По данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров, около 15 000 ученици и 1400 студенти в България се обучават в направления, свързани с туризма.

Световният ден на туризма се отбелязва от 1980 г. с цел да насочи вниманието към икономическото и общественото значение на сектора и ролята му за устойчивото развитие.

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