Къде се пътува трудно на 27 септември: затварят Дунав мост при Русе

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за всички превозни средства в двете посоки от 11:00 до 13:00 часа на 27 септември. Причината е провеждането на международното състезание „Пробег на свободния дух Русе – Гюргево“.

Затворен остава и път II-48 Котел – Градец при 44-и км, където се изтегля самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място, АПИ не е публикувала съобщение за възстановяване на движението.

По основните автомагистрали няма ново аварийно затваряне. Заради неделния трафик по пътя Перник – Владая – София по-късно през деня ще бъдат осигурени две ленти към столицата.

Дунав мост затваря за два часа

От 11:00 до 13:00 часа движението по Дунав мост между Русе и Гюргево ще бъде спряно в двете посоки. Ограничението важи за всички автомобили и е въведено заради международното шосейно бягане, в което се очаква да участват над 400 състезатели от 12 държави.

Пътуващите през Русе трябва да преминат преди 11:00 часа или да изчакат възстановяването на трафика след 13:00 часа. Гранична полиция отчита нормално движение по останалите преходи с Румъния.

Затворен пътят Котел – Градец

Път II-48 е затворен при 44-и км между Котел и Градец заради изтеглянето на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. АПИ съобщи за ограничението в 19:35 часа на 26 септември, но до сутрешната проверка не е публикувана информация за отваряне на участъка.

Водачите трябва да проверят състоянието на трасето непосредствено преди пътуване. Другите ограничения от 26 септември заради произшествия при Омуртаг, Симитли, Горно Камарци, Владая и прохода „Петрохан“ са отменени.

Две ленти към София през Владая

Тъй като 27 септември е неделя, от 12:00 до 20:00 часа по път I-1 през Владая ще бъдат обособени две ленти към София.

При Драгичево реверсивната организация ще действа от 10:00 до 19:00 часа, отново с две ленти към столицата. Целта е да се облекчи очакваният следобеден трафик от Перник.

Автомагистрала „Хемус“

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, по една лента във всяка посока.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават само в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. При тунел „Топли дол“ нормално са осигурени по две ленти във всяка посока, но при авария движението може да бъде прехвърлено двупосочно в едната тръба.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“, между 10-и и 12-и км към София, е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, трафикът е в една лента заради ремонт на фуги на подлез и мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-3 между Бяла и Плевен, от 0-вия до 7-и км, се преминава поетапно в една лента. Аналогична организация има по път I-4 между Ново село и Балван.

По път I-5 между Габрово и Шипка движението е в една лента. Ремонти има и по направлението Хасково – Кърджали, а в Кърджали трафикът към Маказа преминава в една лента. След надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. По път I-9 между Обзор и Баня също се работи в една лента.

Затворен за всички автомобили остава път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-868 Рудозем – Смолян е затворен, като обходният маршрут е през Чокманово и Смилян. Затворен е и участъкът при Райковски ливади по пътя Пампорово – Смолян, а движението е пренасочено през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Между 11:00 и 13:00 часа обаче Дунав мост при Русе ще бъде затворен заради международното състезание.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се движат леки автомобили, автобуси и камиони.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

В Източна България облачността ще бъде значителна, а на места, главно в югоизточните райони, ще вали дъжд. Над Западна и Централна България ще има слънчеви часове, но следобед облачността отново ще се увеличи.

Ще духа до умерен североизточен вятър, който в източните райони временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София – около 19 градуса.

В Странджа се очакват продължителни и значителни валежи. В останалите планини ще превали слаб дъжд, а над 2000 метра – сняг. Температурите ще достигнат около 11 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи и временно силен североизточен вятър. По-значителен дъжд се очаква по най-южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.