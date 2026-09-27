Небето на 27 септември: Повече слънце на запад, жълт код за бурно море по цялото Черноморие
Неделята ще е по-спокойна с 18–23 градуса, но на изток остават облаци, дъжд и силен североизточен вятър; в София се очакват около 19 градуса
Времето в България постепенно се успокоява в неделя, 27 септември, но контрастът между западните и източните райони ще остане ясно изразен. Над по-голямата част от страната ще има повече слънце, докато в Източна България и планинските райони облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали.
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, а в София – около 19°.
Жълт код по цялото Черноморие
НИМХ е обявил жълт код за силно морско вълнение по цялото българско Черноморие.
Вълнението ще достига 4 бала, а североизточният вятър по крайбрежието ще бъде умерен и временно силен.
По-съществени валежи се очакват в крайните югоизточни райони и по южната част на крайбрежието.
До 23 градуса и повече слънце в страната
Минималните температури тази сутрин са между 8° и 13°, по Черноморието – до около 17°, а в София – около 11°.
Над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, като следобед ще се развива купеста облачност.
По-значителни облаци ще останат над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превалява.
Ще духа до умерен североизточен вятър, а в Източна България и на места в крайните южни райони той временно ще бъде силен.
Максималните температури ще са между 18° и 23°.
София – повече слънце и около 19 градуса
В София сутринта е около 11°, а през деня облачността постепенно ще се разкъсва.
Ще има повече слънчеви периоди и вероятността за съществен валеж е малка. Максималната температура ще достигне около 19°.
Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток.
По Черноморието – облачно, дъждовно и с бурно море
Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, като по-съществени количества се очакват в крайния южен участък на крайбрежието.
Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, приблизително колкото е и температурата на морската вода.
Вълнението ще достига 3–4 бала, като именно заради силното вълнение е в сила жълтият код.
В планините – облаци, вятър и локален дъжд
В планините ще преобладава облачно време.
Слаб дъжд ще превалява на изолирани места в масивите от западната половина на страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и могат да бъдат по-съществени.
Ще духа умерен изток-североизточен вятър, а в Източна Стара планина, Източните Родопи и Странджа временно ще бъде силен.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.
В понеделник повече слънце и леко затопляне
В понеделник, 28 септември, тенденцията е към повече слънчеви периоди в Западна и Централна България и леко повишение на дневните температури.
На изток облачността ще остане по-значителна, а североизточният вятър ще продължи да се усеща.
Във вторник времето ще остане сравнително хладно за края на септември, с променлива облачност и възможност за локални превалявания. По-съществено затопляне засега не се очертава.