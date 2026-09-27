Небето на 27 септември: Повече слънце на запад, жълт код за бурно море по цялото Черноморие

Времето в България постепенно се успокоява в неделя, 27 септември, но контрастът между западните и източните райони ще остане ясно изразен. Над по-голямата част от страната ще има повече слънце, докато в Източна България и планинските райони облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, а в София – около 19°.

Жълт код по цялото Черноморие

НИМХ е обявил жълт код за силно морско вълнение по цялото българско Черноморие.

Вълнението ще достига 4 бала, а североизточният вятър по крайбрежието ще бъде умерен и временно силен.

По-съществени валежи се очакват в крайните югоизточни райони и по южната част на крайбрежието.

До 23 градуса и повече слънце в страната

Минималните температури тази сутрин са между 8° и 13°, по Черноморието – до около 17°, а в София – около 11°.

Над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, като следобед ще се развива купеста облачност.

По-значителни облаци ще останат над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превалява.

Ще духа до умерен североизточен вятър, а в Източна България и на места в крайните южни райони той временно ще бъде силен.

Максималните температури ще са между 18° и 23°.

София – повече слънце и около 19 градуса

В София сутринта е около 11°, а през деня облачността постепенно ще се разкъсва.

Ще има повече слънчеви периоди и вероятността за съществен валеж е малка. Максималната температура ще достигне около 19°.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток.

По Черноморието – облачно, дъждовно и с бурно море

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, като по-съществени количества се очакват в крайния южен участък на крайбрежието.

Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, приблизително колкото е и температурата на морската вода.

Вълнението ще достига 3–4 бала, като именно заради силното вълнение е в сила жълтият код.

В планините – облаци, вятър и локален дъжд

В планините ще преобладава облачно време.

Слаб дъжд ще превалява на изолирани места в масивите от западната половина на страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и могат да бъдат по-съществени.

Ще духа умерен изток-североизточен вятър, а в Източна Стара планина, Източните Родопи и Странджа временно ще бъде силен.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.

В понеделник повече слънце и леко затопляне

В понеделник, 28 септември, тенденцията е към повече слънчеви периоди в Западна и Централна България и леко повишение на дневните температури.

На изток облачността ще остане по-значителна, а североизточният вятър ще продължи да се усеща.

Във вторник времето ще остане сравнително хладно за края на септември, с променлива облачност и възможност за локални превалявания. По-съществено затопляне засега не се очертава.