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„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г.

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г.

Необходимата нормативна уредба е приета в края на август, но за практическото въвеждане на системата е необходимо техническо време

Системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се очаква да започне да действа през февруари 2027 г., заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.

Необходимата нормативна уредба е приета в края на август, но за практическото въвеждане на системата е необходимо техническо време.

Данаилов отхвърли твърденията, че „бонус-малус“ ще води единствено до поскъпване на полиците. По думите му се очаква застрахователите да се конкурират по-активно за изрядните водачи и да им предлагат по-благоприятни условия. Това обаче не означава, че „Гражданска отговорност“ ще поевтинее за всички.

При определянето на цената ще се отчита историята на реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на водача и причинените от него произшествия.

Всеки застраховател ще има собствен модел за ценообразуване и за отчитане на историята на щетите, като ще бъде задължен да го обяви публично. Според Данаилов държавата не трябва да определя цените на застраховките.

Той посочи, че подобни системи работят от десетилетия в някои страни от ЕС, като при определянето на условията може да се отчита история на причинените щети до десет години назад.

Към момента КФН не очаква поскъпване на „Гражданска отговорност“ заради промените, свързани с Гаранционния фонд. Новите правила целят да ускорят процедурите и пострадалите да получават обезщетенията си в по-кратки срокове.

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