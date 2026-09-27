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Заради странна миризма: Самолет на „Луфтханза“ с 371 пътници кацна извънредно в Манчестър

Заради странна миризма: Самолет на „Луфтханза“ с 371 пътници кацна извънредно в Манчестър

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да може машината да получи приоритет за кацане

Самолет на „Луфтханза“, изпълняващ полет от Франкфурт до Торонто с 371 пътници на борда, извърши извънредно кацане в Манчестър в събота заради необичайна миризма в салона, предаде ДПА.

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да може машината да получи приоритет за кацане. Самолетът – „Боинг 747-400“, е бил с по-високо от обичайното тегло за кацане заради количеството гориво на борда.

След приземяването пожарната служба е извършила превантивна проверка. Пътниците са напуснали самолета по нормалния ред, без да се налага аварийна евакуация.

Машината остава за технически преглед, а пътниците са настанени в хотели. Очаква се те да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.

От „Луфтханза“ се извиниха за прекъсването на пътуването и подчертаха, че безопасността на пътниците и екипажа остава основен приоритет.

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