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Срещу имотната криза: Хиляди испанци настояват за спешни мерки на кабинета на Санчес

Срещу имотната криза: Хиляди испанци настояват за спешни мерки на кабинета на Санчес
БТА

Протестиращите разпънаха палатков лагер на площад „Пуерта дел Сол“ в центъра на Мадрид

Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид с искания за по-силна защита на наемателите, мерки срещу злоупотребите на жилищния пазар и забрана на принудителните извеждания, когато засегнатите нямат алтернативно жилище, предаде Асошиейтед прес.

Повод за демонстрацията стана извеждането от дома ѝ на 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, живяла близо 70 години в апартамент в испанската столица. След протеста част от участниците разпънаха палатки на централния площад „Пуерта дел Сол“.

По данни на властите в демонстрацията са участвали около 25 000 души, докато организаторите твърдят, че броят им е достигнал 300 000, съобщава Франс прес.

Случаят на Абаскал получи широко обществено внимание. Семейството ѝ наема жилището още от 1956 г., а тя остава негов наемател след смъртта на родителите си. След смяна на собствеността и последваща продажба на имота месечният ѝ наем е увеличен от 500 на 2650 евро, а по-късно е намален до 1650 евро. Според Съюза на наемателите в Мадрид пенсионерката не е могла да си позволи тази сума.

„Не успях да защитя дома си, но се борих, за да могат другите да се научат да се борят за това, което е тяхно“, заяви Абаскал във видеопослание от болничното си легло преди демонстрацията.

Протестът идва на фона на продължаващото поскъпване и недостига на жилища в Испания. По оценки на испанската централна банка през миналата година дефицитът е бил около 550 000 жилища, като проблемът е особено осезаем в Мадрид, Барселона и Валенсия.

Делът на държавните жилища под наем в Испания е под 2% от жилищния фонд при средно около 8% за Европейския съюз.

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