Метеорит разкри тайна на 4,6 млрд. години: Не само гравитацията е създала Слънчевата система

Мощно магнитно поле вероятно е изиграло ключова роля при формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Това показва анализ на микроскопични зрънца, запазени в един от най-древните известни метеоритни материали, съобщава „Сайънс дейли“.

Учени от Масачузетския технологичен институт са изследвали метеорита DOM 08006, открит в Антарктида през 2008 г. В него се съдържат т.нар. калциево-алуминиеви инклузии – частици, образувани през първите около 200 000 години от съществуването на Слънчевата система.

Запазените в тях магнитни следи показват, че още в най-ранния етап от развитието на слънчевата мъглявина е съществувало изненадващо силно магнитно поле. Според изчисленията то е било между три и 12 пъти по-мощно от днешното магнитно поле на Земята.

Досега гравитацията се смяташе за основната сила, превърнала първоначалния огромен облак от газ и прах в плосък протопланетарен диск, от който впоследствие са се образували Слънцето и планетите. Новите резултати показват, че магнетизмът вероятно също е участвал активно в този процес, като е подпомагал движението на първичния материал към младото Слънце.

„Този преход от сферичен облак към протопланетарен диск е едно от най-значимите събития в цялата история на Слънчевата система“, коментира Бенджамин Вайс от изследователския екип.

Изследването добавя нов елемент към разбирането за най-ранните етапи от възникването на нашата планетна система и показва, че нейното оформяне вероятно е било резултат от взаимодействието както на гравитационни, така и на магнитни сили.