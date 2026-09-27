Уникална находка в Провадия-Солницата: Археолози откриха стенописи на над 2000 години

Следи от древни стенописи и рисунка на повече от две хилядолетия откриха археолози при разкопките на Провадия-Солницата. Находката е датирана от I век пр. Хр. и според учените засега няма известен аналог.

Откритието е направено в останките от резиденция, която вероятно е принадлежала на представител на тракийския елит. Постройката се е намирала в северната част на селищната могила и е била отделена с каменно-кирпичена стена с вход.

Именно около входа археолозите попаднали на следи от живописни пана. Върху каменна плоча е запазен и графит, изобразяващ голям елен с две малки сърни, а под тях се различава още една фигура, вероятно на кон.

„Със сигурност има символика в съзнанието на този, който ги е оставил“, коментира ръководителят на разкопките акад. Васил Николов пред Нова тв. Засега учените не могат да определят точното значение на изображението.

Според археолозите собственикът на резиденцията вероятно е бил заможен и влиятелен човек. Една от хипотезите е, че по това време в района отново са били използвани солените извори и е добивана сол.

Разкопките разкриват и много по-древен период от историята на Провадия-Солницата. Археолозите са открили останки от къща от Каменно-медната епоха с необичайно за периода мазе. Според акад. Николов подобна постройка не му е известна от други места на Балканите. Една от възможните причини за изграждането на подземното помещение е необходимостта храната да бъде съхранявана при по-ниска температура в условията на затоплящ се климат.

Археологическите проучвания продължават, като учените очакват следващите пластове да дадат още информация както за праисторическото селище, така и за живота на мястото хилядолетия по-късно.