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Всеки дом с уникален пощенски код: Как ще изглежда новата система

Всеки дом с уникален пощенски код: Как ще изглежда новата система

Първите четири цифри ще запазят сегашния пощенски код на района, а към тях ще бъдат добавени още четири буквено-цифрени символа, идентифициращи конкретния адрес

Всеки апартамент, къща или друг самостоятелен обект в България ще може да получи собствен уникален пощенски код. Това предвижда проект на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), който е в процес на обществено обсъждане.

Новата система ще замени познатия четирицифрен код с комбинация от общо осем символа. Първите четири цифри ще запазят сегашния пощенски код на района, а към тях ще бъдат добавени още четири буквено-цифрени символа, идентифициращи конкретния адрес.

Например сегашният код на Националния дворец на културата в София е 1463. При новия модел пълният код на адреса би изглеждал като 1463 4МСА.

Допълнителните символи ще се генерират по математически алгоритъм. Ще се използват букви, които изглеждат еднакво на кирилица и латиница – подобно на регистрационните номера на автомобилите.

Според КРС новият модел позволява създаването на над 7 млрд. уникални комбинации. Така вместо един код да обслужва множество адреси в даден район, отделните имоти ще могат да бъдат разграничавани.

Как ще проверяваме новия си код?

Система за проверка вече е достъпна през сайта на КРС. Потребителят може да въведе адреса си, за да открие съответния нов код. Предвижда се търсене да бъде възможно също чрез кадастрален идентификатор или GPS координати.

Новите кодове ще бъдат събрани в Национален регистър на пощенските кодове.

Според председателя на КРС инж. Иван Димитров четирите допълнителни символа ще съдържат необходимата информация за определяне на точката за достъп на куриерския или пощенския оператор. Към нея ще бъдат свързани и GPS координати, което трябва да улесни точното намиране на адреса при доставка.

Основната цел на реформата е да подобри работата на пощенските и куриерските услуги и да улесни доставките до конкретен имот.

Ще трябва ли да сменяме личните си документи?

Въвеждането на новите пощенски кодове няма да налага смяна на личните документи, уточняват от КРС. Системата е предназначена за организацията на пощенските и куриерските доставки и според регулатора не предполага събиране и обработване на лични данни.

Проектът е на обществено обсъждане до 16 октомври. След анализ на постъпилите становища се очаква наредбата да бъде внесена за приемане от Министерския съвет, като плановете са новата система да влезе в сила в началото на следващата година.

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