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Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта
БТА

По границите с Гърция, Румъния, Сърбия и Северна Македония движението тази сутрин е нормално

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция през два от основните гранични пункта. Засилено движение има на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово", съобщават от "Гранична полиция".

На останалите граници на страната към тази сутрин не се отчита засилен трафик.

Нормално е движението към Гърция

На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават автомобили с тегло до 3,5 тона.

ГКПП "Илинден", "Кулата" и "Капитан Петко войвода" са достъпни за леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

Спокойно е и по останалите граници

Нормално е движението и през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия и Република Северна Македония.

Към момента засиленият трафик е концентриран при товарните автомобили, които напускат страната през "Капитан Андреево" и "Лесово" в посока Турция.

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