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Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

За спекула може да се говори най-вече там, където липсва достатъчна конкуренция

Горивата и международните кризи са сред основните фактори за ръста на цените в България. Това заяви Богомил Николов от „Активни потребители“ в ефира на NOVA.

„Много причини се струпаха наведнъж, за да имаме такива цени. Горивата са основният двигател за повишаването на цените – видяхме го и през 2022 година. Световните кризи, които не зависят от нас, също са сериозен фактор за инфлацията“, обясни той.

Според Николов за спекула може да се говори най-вече там, където липсва достатъчна конкуренция. По думите му именно конкуренцията между търговците е един от основните механизми за регулиране на цените в условията на пазарна икономика.

Експертът смята, че вниманието не трябва да бъде насочено единствено към крайните цени, а и към процесите по цялата производствена и търговска верига. Според него са необходими политики за стимулиране на местното производство и по-добро коопериране на производителите.

Николов посочи като положителна заявката за закон за кооперативите, като отбеляза, че подобно законодателство в Гърция съществува от повече от век. „Закъснели сме и трябва да действаме сега“, подчерта той.

По думите му на този етап е трудно да се прогнозира накъде ще тръгнат цените. След успокояването на петрола през лятото стойността му отново се покачва, което може да окаже допълнителен натиск.

Сред по-малките фактори за ценовите промени Николов посочи закръгляването след въвеждането на еврото и изсветляването на икономиката. Според него увеличеното използване на картови плащания е накарало повече търговци да въведат ПОС терминали, което прави оборотите по-трудни за укриване и води до по-пълно отчитане и облагане на приходите.

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