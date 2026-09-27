Млада жена се бори за живота си след пътен инцидент в София

Млада жена е в тежко състояние, след като е била блъсната от автомобил късно снощи в района на зала "Универсиада" в София.

След инцидента на място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пострадалата е транспортирана с линейка до лечебно заведение.

По първоначална информация жената е на 23 години и състоянието ѝ е изключително тежко. Тези данни обаче към момента не са официално потвърдени.

В района на произшествието са били изпратени няколко полицейски автомобила. Все още няма официална информация как точно се е стигнало до удара и при какви обстоятелства младата жена е била блъсната.

Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Към момента не се съобщават допълнителни подробности за водача на автомобила.