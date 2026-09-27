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Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра
pixabay

Ограничението влиза в сила от 1 октомври и ще действа седем месеца, а санкциите за нарушителите ще бъдат между 25 и 500 евро

Пловдив въвежда зона с ниски емисии в централната част на града, която ще ограничи движението на част от по-старите автомобили. Новите правила влизат в сила от 1 октомври и ще важат до 30 април.

Забраната ще обхване карето между булевардите "Цар Борис Трети Обединител", "Шести септември", "Руски" и "Христо Ботев". Самите булеварди, които очертават границите на зоната, няма да попадат под ограничението.

Кои автомобили няма да могат да влизат

В зоната ще бъде забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 г., както и на бензинови автомобили отпреди 1998 г.

За нарушителите са предвидени санкции от 25 до 500 евро.

Въвеждането на мярката вече предизвиква недоволство сред част от шофьорите и бизнеса. Основното притеснение е, че подмяната на по-стар автомобил с такъв, който отговаря на изискванията, може да се окаже сериозен разход за собствениците.

В началото няма да разчитат на автоматични камери

Първоначално контролът няма да се извършва чрез планираната електронна система. Причината е обжалване на обществената поръчка, заради което автоматичният контрол няма да заработи навреме.

Вместо това служители на общинското предприятие "Паркиране и репатриране" ще проверяват автомобилите чрез устройствата, с които разполагат, и ще установяват към коя екологична група принадлежат.

Зам.-кметът по екология Иван Стоянов обясни, че в началния период подходът ще бъде по-мек. При установено нарушение ще бъде търсен собственикът на автомобила, който ще получава предупреждение, че с конкретното превозно средство вече няма право да влиза в ринга.

Мярката предизвиква спорове

Зоната с ниски емисии се въвежда като мярка срещу замърсяването на въздуха и автомобилния трафик. От общината посочват като основна цел подобряването на качеството на атмосферния въздух и ограничаването на рисковете за здравето на хората.

Идеята обаче има и противници. Според част от тях ограничаването на движението само в определена част от центъра няма да реши проблема, тъй като автомобилният трафик ще бъде пренасочен към улиците около зоната.

Сред посочваните други източници на замърсяване са отоплението с твърдо гориво, горенето на отпадъци и движението на по-стари превозни средства.

Новият режим в Пловдив ще продължи седем месеца - от началото на октомври до края на април, след което ограниченията за старите автомобили в централната зона ще отпаднат.

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