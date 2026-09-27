Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се преобърна и блокира част от един от най-натоварените булеварди в центъра на Пловдив. Катастрофата е станала в близост до подлез "Археологически", като на място са изпратени полицейски екипи.

Колата се е движила по бул. "Цар Борис III Обединител" след Тунела в посока Тримонциум, когато се е стигнало до инцидента. След катастрофата автомобилът е останал преобърнат на пътното платно.

Районът около произшествието е бил обезопасен, а полицията изяснява обстоятелствата, довели до катастрофата.

Към момента няма официална информация за състоянието на водача или дали в автомобила е имало други хора. Не е потвърдено и дали при произшествието има пострадали.

По преобърнатия автомобил има значителни материални щети.

Движението е затруднено

На място е извикана специализирана техника, която да премахне автомобила от пътното платно.

Докато колата бъде изтеглена и участъкът бъде разчистен, преминаването през района може да бъде затруднено. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и при възможност да използват алтернативен маршрут.