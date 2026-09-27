Новини
Търси
Подкаст
Общество

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"
Pixabay

От "Топлофикация София" посочват 1 октомври като планиран срок за възстановяване на топлоподаването, докато жители твърдят, че датата вече е променяна многократно

Тенджери с нагрята вода, бързовари и къмпинг душове са се превърнали в част от ежедневието на жители на столичния квартал "Дружба". Част от хората там са без топла вода от 28 август, а близо месец по-късно основният им въпрос остава кога услугата ще бъде възстановена.

Причината е ремонт на топлопреносната мрежа, последван от множество аварии в района. Жителите казват, че не възразяват срещу подмяната на амортизираните тръби, но са недоволни от многократното променяне на сроковете и липсата на достатъчно информация.

Особено трудно е за семействата с малки деца. Жителка на квартала разказва, че е принудена да загрява вода в тенджера, за да се грижи за детето си. Друго семейство с две деца използва бързовар и къмпинг душ.

Жители на блокове 158 и 159 твърдят, че са без топла вода от 28 август. На 13 септември подаването било възстановено за един ден, след което отново спряло.

"Шест пъти сменят датата през два дни", разказва един от засегнатите. По думите му именно липсата на конкретен срок пречи на семействата да решат дали да търсят временно друго място за живеене или да инвестират в бойлер.

Част от хората твърдят и че информацията не достига до всички входове. Според тях, ако знаят колко дълго ще продължи проблемът, биха могли поне да планират алтернативно решение.

Ремонтът създава и други проблеми

Освен липсата на топла вода ремонтните дейности затрудняват паркирането и достъпа до някои от блоковете.

Жителка разказва, че автомобилът ѝ е бил ударен от камион, извършващ маневри около блока. По думите ѝ колата ѝ два пъти е била вдигана на наказателен паркинг, докато възможностите за паркиране в района са ограничени заради ремонтите.

Хората настояват да бъдат информирани предварително кога и къде ще се извършват дейности, за да могат да освобождават необходимото пространство.

Подаден е колективен сигнал

Жители на засегнатите блокове са изпратили колективен сигнал до районната администрация, Комисията за енергийно и водно регулиране и омбудсмана.

От районната администрация признават, че голяма част от недоволството на хората е основателно. Оттам обясняват, че първоначално е започнал планиран ремонт, но след спирането на топлата вода са възникнали и множество аварии.

Районната администрация извършва проверки и поддържа комуникация с "Топлофикация София", но посочва, че невинаги разполага предварително с информация за удължаването на сроковете, тъй като не е възложител на ремонтите.

Новият срок е 1 октомври

От "Топлофикация София" обясняват, че за ремонта е използван периодът на годишната профилактика на ТЕЦ "София-Изток". Заради обема и техническата специфика на подмяната обаче работата е продължила и след приключването на профилактиката.

Планираният срок за възстановяване на топлоподаването е 1 октомври. За живеещите в "Дружба" обаче остава притеснението дали и този срок ще бъде спазен след поредицата от промени досега.

Проблеми с аварии и планирани ремонти на топлопреносната мрежа има и в други части на източна София, сред които "Младост", "Изток" и "Дианабад".

Още по темата

След свлачището в "Аспарухово" ВиК Варна иска мораториум за строежите в района

След свлачището в "Аспарухово" ВиК Варна иска мораториум за строежите в района

ВиК-Варна: Строежът край пропадналия път в "Аспарухово" може да остане без вода и канализация

ВиК-Варна: Строежът край пропадналия път в "Аспарухово" може да остане без вода и канализация

Жители на столичния кв. "Дружба" пропищяха от несъбиран боклук

Жители на столичния кв. "Дружба" пропищяха от несъбиран боклук

Психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба

Психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Водещи

Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0

Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0

  • Току-що
Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

  • Преди 2 минути
Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

  • Преди 11 минути
Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

  • Преди 18 минути
Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

  • Преди 22 минути
Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

  • Преди 39 минути
Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

  • Преди 39 минути
От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

  • Преди 45 минути
Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

  • Преди 56 минути
Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

  • Преди 1 час
"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

  • Преди 1 час
Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

  • Преди 2 часа
Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

  • Преди 2 часа
Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

  • Преди 2 часа