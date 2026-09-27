Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Тенджери с нагрята вода, бързовари и къмпинг душове са се превърнали в част от ежедневието на жители на столичния квартал "Дружба". Част от хората там са без топла вода от 28 август, а близо месец по-късно основният им въпрос остава кога услугата ще бъде възстановена.

Причината е ремонт на топлопреносната мрежа, последван от множество аварии в района. Жителите казват, че не възразяват срещу подмяната на амортизираните тръби, но са недоволни от многократното променяне на сроковете и липсата на достатъчно информация.

Особено трудно е за семействата с малки деца. Жителка на квартала разказва, че е принудена да загрява вода в тенджера, за да се грижи за детето си. Друго семейство с две деца използва бързовар и къмпинг душ.

Жители на блокове 158 и 159 твърдят, че са без топла вода от 28 август. На 13 септември подаването било възстановено за един ден, след което отново спряло.

"Шест пъти сменят датата през два дни", разказва един от засегнатите. По думите му именно липсата на конкретен срок пречи на семействата да решат дали да търсят временно друго място за живеене или да инвестират в бойлер.

Част от хората твърдят и че информацията не достига до всички входове. Според тях, ако знаят колко дълго ще продължи проблемът, биха могли поне да планират алтернативно решение.

Ремонтът създава и други проблеми

Освен липсата на топла вода ремонтните дейности затрудняват паркирането и достъпа до някои от блоковете.

Жителка разказва, че автомобилът ѝ е бил ударен от камион, извършващ маневри около блока. По думите ѝ колата ѝ два пъти е била вдигана на наказателен паркинг, докато възможностите за паркиране в района са ограничени заради ремонтите.

Хората настояват да бъдат информирани предварително кога и къде ще се извършват дейности, за да могат да освобождават необходимото пространство.

Подаден е колективен сигнал

Жители на засегнатите блокове са изпратили колективен сигнал до районната администрация, Комисията за енергийно и водно регулиране и омбудсмана.

От районната администрация признават, че голяма част от недоволството на хората е основателно. Оттам обясняват, че първоначално е започнал планиран ремонт, но след спирането на топлата вода са възникнали и множество аварии.

Районната администрация извършва проверки и поддържа комуникация с "Топлофикация София", но посочва, че невинаги разполага предварително с информация за удължаването на сроковете, тъй като не е възложител на ремонтите.

Новият срок е 1 октомври

От "Топлофикация София" обясняват, че за ремонта е използван периодът на годишната профилактика на ТЕЦ "София-Изток". Заради обема и техническата специфика на подмяната обаче работата е продължила и след приключването на профилактиката.

Планираният срок за възстановяване на топлоподаването е 1 октомври. За живеещите в "Дружба" обаче остава притеснението дали и този срок ще бъде спазен след поредицата от промени досега.

Проблеми с аварии и планирани ремонти на топлопреносната мрежа има и в други части на източна София, сред които "Младост", "Изток" и "Дианабад".