От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

Шофьор, който подал сигнал на телефон 112, че полицаи му искат подкуп, а малко по-късно заявил, че е станало недоразумение, е признат за виновен за клевета. Случаят започва с фиш за 20 лева, а години по-късно приключва с глоба от 511,29 евро.

Всичко се случило в ранния следобед на 30 септември 2022 г. Водачът управлявал специализиран автомобил за пътна помощ по пътя Пловдив-Карлово.

Преди разклона за село Михилци той навлязъл в насрещната лента пред полицейски патрул от Районното управление в Хисаря. Униформените го спрели и му обяснили, че ще му бъде издаден фиш с глоба от 20 лева.

Шофьорът отрекъл да е извършил нарушение и заявил, че познава началника на полицията в Карлово и ще "оправи нещата".

След разговор с баща си водачът се обадил на спешния телефон 112. Там заявил, че полицаите му искат 20 лева и в момента му пишат фиш, защото не им е дал парите.

Сигналът бил препратен до Районното управление в Хисаря, а на полицаите и шофьора било наредено да останат на място до пристигането на проверяващи.

Тогава последвало второ обаждане до 112, при което водачът обяснил, че е станало недоразумение и че полицаите всъщност не са му искали подкуп.

От разследване за набедяване до дело за клевета

Районната прокуратура в Пловдив започнала разследване за набедяване, което впоследствие било прекратено.

Междувременно на шофьора била наложена глоба от 2000 лева за подаване на фалшив сигнал. Тази санкция обаче била отменена, тъй като по същото време наказателното производство все още било висящо и той не можел да бъде наказан два пъти за едно и също деяние.

Случаят обаче не приключил дотук. Един от полицаите завел частно дело за клевета срещу водача.

Районният съд в Пловдив признал шофьора за виновен и му наложил глоба от 511,29 евро. Присъдата впоследствие е потвърдена от окръжните магистрати, чието решение е окончателно.