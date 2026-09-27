Новини
Търси
Подкаст
Общество

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро
БТА

Случаят започва през 2022 г. след проверка на пътя Пловдив-Карлово, а решението по частното дело за клевета вече е окончателно

Шофьор, който подал сигнал на телефон 112, че полицаи му искат подкуп, а малко по-късно заявил, че е станало недоразумение, е признат за виновен за клевета. Случаят започва с фиш за 20 лева, а години по-късно приключва с глоба от 511,29 евро.

Всичко се случило в ранния следобед на 30 септември 2022 г. Водачът управлявал специализиран автомобил за пътна помощ по пътя Пловдив-Карлово.

Преди разклона за село Михилци той навлязъл в насрещната лента пред полицейски патрул от Районното управление в Хисаря. Униформените го спрели и му обяснили, че ще му бъде издаден фиш с глоба от 20 лева.

Шофьорът отрекъл да е извършил нарушение и заявил, че познава началника на полицията в Карлово и ще "оправи нещата".

След разговор с баща си водачът се обадил на спешния телефон 112. Там заявил, че полицаите му искат 20 лева и в момента му пишат фиш, защото не им е дал парите.

Сигналът бил препратен до Районното управление в Хисаря, а на полицаите и шофьора било наредено да останат на място до пристигането на проверяващи.

Тогава последвало второ обаждане до 112, при което водачът обяснил, че е станало недоразумение и че полицаите всъщност не са му искали подкуп.

От разследване за набедяване до дело за клевета

Районната прокуратура в Пловдив започнала разследване за набедяване, което впоследствие било прекратено.

Междувременно на шофьора била наложена глоба от 2000 лева за подаване на фалшив сигнал. Тази санкция обаче била отменена, тъй като по същото време наказателното производство все още било висящо и той не можел да бъде наказан два пъти за едно и също деяние.

Случаят обаче не приключил дотук. Един от полицаите завел частно дело за клевета срещу водача.

Районният съд в Пловдив признал шофьора за виновен и му наложил глоба от 511,29 евро. Присъдата впоследствие е потвърдена от окръжните магистрати, чието решение е окончателно.

Още по темата

Арестуваха шофьор, предложил подкуп на полицаи в Поморие

Арестуваха шофьор, предложил подкуп на полицаи в Поморие

Полиция прекрати събитие на "Забранена музика" в градинката "Кристал" в София (ВИДЕО)

Полиция прекрати събитие на "Забранена музика" в градинката "Кристал" в София (ВИДЕО)

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Водещи

Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

  • Преди 1 минута
Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

  • Преди 11 минути
Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

  • Преди 17 минути
Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

  • Преди 22 минути
Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

  • Преди 38 минути
Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

  • Преди 38 минути
От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

  • Преди 44 минути
Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

  • Преди 55 минути
Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

  • Преди 1 час
"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

  • Преди 1 час
Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

  • Преди 2 часа
Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

  • Преди 2 часа
Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

  • Преди 2 часа
Всеки дом с уникален пощенски код: Как ще изглежда новата система

Всеки дом с уникален пощенски код: Как ще изглежда новата система

  • Преди 2 часа