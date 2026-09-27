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Икономика

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации
БТА

Правителството вече одобри еднократен "инфлационен чек" от 50 евро за над 550 000 души с ниски доходи, като изплащането започва от 1 октомври

Бившият вицепремиер и настоящ университетски преподавател проф. Даниела Бобева отправи критика към политиката на правителството за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата.

Според нея постоянните компенсации могат да намалят готовността на потребителите да променят поведението си при поскъпване.

"Не може всеки ден кабинетът на Румен Радев да измисля компенсации за подкрепа", коментира Бобева пред БНР. По думите ѝ колкото повече помощи се предоставят, толкова по-малко хората усещат реалното отражение на кризите.

Тя посочи още, че потребителите у нас нямат навика да ограничават потреблението си след ръст на цените и призова правителството внимателно да преценява подобни мерки.

Над 550 000 души ще получат по 50 евро

Коментарът идва на фона на новия пакет на кабинета заради поскъпването на горивата. Правителството вече одобри т.нар. "инфлационен чек" - еднократна помощ от 50 евро за над 550 000 души от уязвими групи

Средствата ще се предоставят служебно, без да е необходимо подаването на заявление. Те ще се изплащат по банкова сметка или чрез пощата според начина, по който хората получават останалите си социални плащания. Изплащането започва от 1 октомври.

За разлика от предишна мярка, няма да има изискване получателите да притежават автомобил. Бюджетът на програмата е 30 млн. евро.

Кабинетът защитава мерките

Правителството представя помощите като част от по-широк пакет за ограничаване на ефекта от високите цени върху домакинствата и бизнеса.

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев заяви при представянето на мерките, че кабинетът насочва подкрепата към уязвимите домакинства, хората с ниски доходи и ключови сектори на икономиката.

Сред обявените мерки е и премахването на акциза върху пропан-бутана, като според правителството целта е да бъде намален ценовият натиск върху гражданите и бизнеса.

Позицията на Бобева обаче поставя друг въпрос - докъде трябва да стига държавната подкрепа при криза и кога поредните компенсации започват да пречат на потребителите да се адаптират към променящите се цени.

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