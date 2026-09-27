Мъж загина при катастрофа край Варна, 26-годишна шофьорка е дала положителна проба за метамфетамин

71-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа край Варна, а 26-годишна жена е откарана в болница с наранявания. При направения ѝ тест за наркотични вещества е отчетен положителен резултат за метамфетамин, съобщават от ОДМВР-Варна.

Сигналът за пътния инцидент е подаден на телефон 112 в 21:36 часа на 26 септември.

Катастрофата е станала на път II-29, малко след село Стожер в посока Варна, на територията на Варненска област.

Сблъскали са се два автомобила

По първоначални данни в произшествието са участвали два леки автомобила, управлявани съответно от 71-годишен мъж и 26-годишна жена.

Вследствие на удара мъжът е загинал на място. Жената е получила наранявания и е транспортирана до болнично заведение.

При извършената проверка тестът ѝ за наркотични вещества е дал положителна проба за метамфетамин. От предоставената от полицията информация не става ясно дали са извършени допълнителни лабораторни изследвания.

В двата автомобила не е имало други пътници.

На мястото на катастрофата е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, което трябва да изясни обстоятелствата и причините за тежкия инцидент.