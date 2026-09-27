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Анди Студио: Братята, които превърнаха YouTube в своя сцена

Анди Студио: Братята, които превърнаха YouTube в своя сцена
ТВ кадър

Анди започва да снима клипове още на 10 години, след като печели конкурс за влогъри, а тази година двамата братя са избрани за глобална благотворителна инициатива на MrBeast

Над 1 милион абонати и повече от 800 милиона гледания - зад тези числа стоят братята Анди и Дани, създатели на Анди Студио и едни от разпознаваемите лица в българския YouTube.

Пътят на Анди към създаването на съдържание започва рано. По думите му той е едва на 10 години, когато започва да прави клипове в интернет, след като печели конкурс за влогъри.

Години по-късно каналът, който създава заедно с брат си Дани, вече е сред най-гледаните у нас и преминава границата от един милион абонати.

От българския YouTube до инициатива на MrBeast

Тази година Анди и Дани получават и международно признание. Двамата са избрани сред близо 200 000 кандидати от цял свят, за да се включат в глобална благотворителна инициатива на MrBeast - един от най-популярните създатели на съдържание в YouTube.

Успехът носи на братята и все по-голяма разпознаваемост извън социалните мрежи. Те споделят, че често са спирани от свои последователи, особено от деца.

"Разпознават ни много често, но енергията на децата ни зарежда много. Нямаше да сме тук, ако не бяха те", казва Дани.

Именно младата аудитория се превръща в основна част от развитието на Анди Студио. От първите клипове, заснети още в детските години на Анди, до канал с над 800 милиона гледания, двамата братя успяват да изградят публика, която ги следва и извън екрана.

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