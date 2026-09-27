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Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

Критиките срещу нея продължават

"Аз исках да бъде отразено и българска позиция, българско разбиране затова как трябва да има мир, преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали."

Това заяви президентът Илияна Йотова по повод противоречивата информация за декларацията относно Украйна от Съвета за сигурност на ООН.

"Ние не сме се изтеглили от тази декларация. Тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена затова не съм присъствала на тази снимка. Но това е документ, който нито се гласува, нито се подписва.", добави Йотова.

Президентът Йотова е категорична, че яма военно решение за Украйна и, че  мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия. 

Тя заяви, че българската позиция за войната в Украйна е била ясно представена в речта ѝ пред Общото събрание на ООН. Сред основните акценти тя посочи необходимостта от преговори, по-активната роля на ЕС и сигурността в Черно море. 

По повод съвместното изявление за Украйна президентът уточни, че то не е документ на ООН или на Съвета за сигурност и не подлежи на подписване или гласуване. Йотова заяви, че България не се оттегля от него, но тя не е участвала в общата снимка, тъй като българската позиция не е била отразена. 

„Като цяло България не се оттегля от това заявление“, подчерта държавният глава.

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