Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ
Жената е отказала кръвна проба и е задържана за 24 часа, а автомобилът, който е на нейно име, е отнет от полицията
Учителка по английски език е била засечена да шофира с 2,4 промила алкохол в Свищов по време на празника "Свищовски лозници".
Жената е спряна от полицията около 22:30 часа в петък. Направеният на място тест с дрегер е отчел високата концентрация на алкохол.
Преподавателката е отказала да даде кръвна проба, като според информацията на полицията по този начин не е оспорила показанията на техническото средство.
След проверката тя е задържана за срок до 24 часа.
Колата, която е била управлявана от жената, е нейна собственост и е отнета от полицията.
По случая е образувано бързо производство.
Инцидентът е предизвикал реакция и сред родители на ученици на преподавателката. Те определят случилото се като недопустимо и очакват позиция от ръководството на училището, в което тя работи.
Част от родителите твърдят, че в малкия град отдавна се е знаело, че преподавателката употребява алкохол и след това шофира. Те изразяват и съмнения, че досега поведението ѝ е било прикривано. Към момента тези твърдения са позиция на родители и няма предоставени данни, които независимо да ги потвърждават.
Очаква се реакция и от ръководството на училището след случая.