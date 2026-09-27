Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Учителка по английски език е била засечена да шофира с 2,4 промила алкохол в Свищов по време на празника "Свищовски лозници".

Жената е спряна от полицията около 22:30 часа в петък. Направеният на място тест с дрегер е отчел високата концентрация на алкохол.

Преподавателката е отказала да даде кръвна проба, като според информацията на полицията по този начин не е оспорила показанията на техническото средство.

След проверката тя е задържана за срок до 24 часа.

Колата, която е била управлявана от жената, е нейна собственост и е отнета от полицията.

По случая е образувано бързо производство.

Инцидентът е предизвикал реакция и сред родители на ученици на преподавателката. Те определят случилото се като недопустимо и очакват позиция от ръководството на училището, в което тя работи.

Част от родителите твърдят, че в малкия град отдавна се е знаело, че преподавателката употребява алкохол и след това шофира. Те изразяват и съмнения, че досега поведението ѝ е било прикривано. Към момента тези твърдения са позиция на родители и няма предоставени данни, които независимо да ги потвърждават.

Очаква се реакция и от ръководството на училището след случая.