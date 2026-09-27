Новини
Търси
Подкаст
Общество

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ
БТА

Жената е отказала кръвна проба и е задържана за 24 часа, а автомобилът, който е на нейно име, е отнет от полицията

Учителка по английски език е била засечена да шофира с 2,4 промила алкохол в Свищов по време на празника "Свищовски лозници".

Жената е спряна от полицията около 22:30 часа в петък. Направеният на място тест с дрегер е отчел високата концентрация на алкохол.

Преподавателката е отказала да даде кръвна проба, като според информацията на полицията по този начин не е оспорила показанията на техническото средство.

След проверката тя е задържана за срок до 24 часа.

Колата, която е била управлявана от жената, е нейна собственост и е отнета от полицията.

По случая е образувано бързо производство.

Инцидентът е предизвикал реакция и сред родители на ученици на преподавателката. Те определят случилото се като недопустимо и очакват позиция от ръководството на училището, в което тя работи.

Част от родителите твърдят, че в малкия град отдавна се е знаело, че преподавателката употребява алкохол и след това шофира. Те изразяват и съмнения, че досега поведението ѝ е било прикривано. Към момента тези твърдения са позиция на родители и няма предоставени данни, които независимо да ги потвърждават.

Очаква се реакция и от ръководството на училището след случая.

Още по темата

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

Мъж загина при катастрофа край Варна, 26-годишна шофьорка е дала положителна проба за метамфетамин

Мъж загина при катастрофа край Варна, 26-годишна шофьорка е дала положителна проба за метамфетамин

Присъдата му изтича, но свободата не е сигурна: Какво предстои за Васил Михайлов

Присъдата му изтича, но свободата не е сигурна: Какво предстои за Васил Михайлов

От тавана на микробус до куфари в автобус: Митничари пресекоха два опита за контрабанда

От тавана на микробус до куфари в автобус: Митничари пресекоха два опита за контрабанда

Водещи

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

  • Преди 26 минути
Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

  • Преди 34 минути
Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

  • Преди 48 минути
Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

  • Преди 57 минути
Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

  • Преди 1 час
Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

  • Преди 1 час
200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

  • Преди 1 час
47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

  • Преди 1 час
Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

  • Преди 1 час
Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

  • Преди 1 час
Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

  • Преди 2 часа
Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

  • Преди 2 часа
Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

  • Преди 2 часа
Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

  • Преди 2 часа
Може ли изкуственият интелект да излезе извън контрол?

Може ли изкуственият интелект да излезе извън контрол?

  • Преди 2 часа