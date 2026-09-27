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Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва
БТА

Само през последните седмици горските служители са конфискували близо 80 кубически метра дървесина

С настъпването на по-студеното време се увеличават случаите на незаконна сеч в област Монтана. Само през последните седмици горските служители са конфискували близо 80 кубически метра дървесина, както и автомобили, каруци и моторни триони, използвани при нарушенията.

„Тази година нарушенията са страшно много. Имаме около 60 констативни протокола, 74 акта, задържани автомобили и близо 80 кубика задържана дървесина, което е страшно много“, заяви директорът на ДГС-Монтана Алекси Тодоров.

До момента в района са конфискувани и 11 каруци. Горските задържат всички превозни средства и инструменти, използвани при незаконния добив и транспортиране на дървесина.

„Конфискуваме бензинови моторни триони, конски каруци, леки автомобили, лекотоварни автомобили и всичко, което е предмет на нарушение“, обясни Тодоров.

Нарушителите често използват стари автомобили със затъмнени стъкла и различни подръчни средства, за да прикрият незаконно добитите дърва. Проверките невинаги преминават спокойно, като има и случаи на агресия срещу горски служители.

„Те реагират много остро, защото актовете станаха с висока себестойност и те агресират върху моите служители, има дори наранени горски“, каза директорът на ДГС-Монтана.

От горското стопанство призовават хората да купуват дърва само от легални търговци и задължително да изискват документите, удостоверяващи произхода на дървесината.

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